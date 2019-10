TEŠKA BOLEST DRASTIČNO PROMIJENILA IKONU JUVENTUSA: Legendarni napadač je neprepoznatljiv: ‘Ne znam kako će ovo završiti’

Posljednjih godina bitku vodi s teškom bolesti, koja mu je u potpunosti promijenila lik

Legendarnom napadaču Juventusa i Sampdorije, Gianluci Vialliju prije dvije godine dijagnostirciran je rak, a javnost je to tek doznala prije godinu dana kada je o svemu odlučio progovoriti. Vialli je imao bogatu karijeru i izrazito je cijenjen u Italiji, gdje je predvodio Sampdoriju do finala Lige prvaka 1992. godine, odnosno gdje je Juventus vodio do naslova Lige prvaka i za čiju je nacionalnu vrstu upisao 16 golova u 59 utakmica, ali jednako je cijenjen u Engleskoj gdje je djelovao kao igrač-trener u Chelseaju.

U Chelseaju je na kraju i završio karijeru 1999. godine, a nakon toga još je vodio i Watford. Međutim, posljednjih godina bitku vodi s teškom bolesti, koja mu je u potpunosti promijenila lik.

Non mollare guerriero… vinci la sfida più importante!!! pic.twitter.com/ThOuSK9juh — Angelo ⚪⚫ (@AngeloMonti86) October 11, 2019

“Sad sam dobro, stvarno se dobro osjećam. Kad su otkrili da sam bolestan, nije bilo lako. Sada se lagano vraćam i oporavljam. Osjećam se jako dobro i borim se do kraja. Nosio sam džempere ispod majica kako nitko ne bi nešto primijetio. Ostao sam ista osoba, ali sad želim da znaju svi kroz što prolazim. Ne znam kako će ova utakmica završiti, ali osjećam se odlično. Ljudima trebamo biti inspiracija u borbi protiv raka i nadam se da ću onima koji imaju problem kao ja barem malo pomoći”, rekao je ranije Vialli.

Međutim, bolest je ostavila traga na Vialliju, ma koliko se on dobro osjećao. Dosta je naglo ostario, puno je smršavio, ali prepun je pozitivne energije i svakako se čini kako je na putu oporavka.