TEORIJA ZAVJERE? MA KAKVI. POSTOJI CRNI SCENARIJ O KOJEM SE NE PRIČA: Znate li što ispadanje iz Europe zaista znači za Dinamo?

Dinamo, ruku na srce, predugo odlaže neizbježno

Onog trenutka kada je postalo jasno, negdje početkom drugog poluvremena utakmice petog kola Lige prvaka protiv Atalante, da će Dinamo izgubiti i samim time si maksimalno zakomplicirati situaciju u skupini, autoru ovih redaka, prošao je kroz glavu scenarij, kojeg se kroz povijest Dinama nagledao previše puta. Ne ne bavimo se teorijama zavjere, možda tek spekulacijama, nekim vlastitim previđanjima koje temeljimo povijesnim činjenicama, niti želimo biti zloguki proroci, ali Dinamu na zimu prijeti scenarij o kojem nitko za sada niti ne pomišlja, a kažemo, temeljem povijesti, već bi o njemu trebali razmišljati.

Komplikacije

Manchester City je osigurao prvo mjesto u skupini i prolaz u osminu finala. I da, Dinamo i dalje može do osmine finala elitnog natjecanja “Starog kontinentra”, ali jednako tako može i ispasti iz Europe. U posljednjem kolu Dinamo će 11. prosinca na Maksimiru dočekati Manchester City, a u drugom susretu se sastaju Šahtar i Atalanta. “Modri” mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante.

U slučaju pobjede Dinamo bi skočio na osam bodova i tada u drugom susretu Šahtar ne bi smio osvojiti tri boda jer bi onda imao devet bodova i osvojio bi drugo mjesto iza Cityja. U slučaju neodlučenog ishoda protiv Cityja, Dinamo ne može do osmine finala elitniog natjecanja “Starog kontinenta”, ali može do nokaut-faze Europske lige. Uz remi u Zagrebu momčadi Nenada Bjelice bi trebao remi u Harkovu ili pobjeda Šahtara.

Tada bi City i Šahtar nastavili natjecanje u Ligi prvaka, Dinamo u Europskoj ligi, a Atalanta bi ispala. U slučaju remija u Zagrebu i pobjede Atalante u Ukrajini, “modri” ispadaju iz Europe, Talijani idu u osminu finala Lige prvaka, a Šahtar u Europsku ligu. Dinamo može do proljeća u Europskoj ligi i uz poraz od ‘Građana’, ali tada Šahtar mora u Harkovu osvojiti barem bod protiv Atalante. Naglašavamo, ako bi Dinamo i Šahtar imali isti broj bodova, ukrajinski sastav bi bio u prednosti zbog boljeg međusobnog skora, a u slučaju da Dinamo i Atalanta imaju isti broj bodova, bolji bi bio zagrebački sastav.

Crni scenarij

Eto sada kada smo udavili kalkulacijama, koje većina niti ne doživljava ozbiljno, a trebala bi, možemo se pozabaviti temom. Koji je to crni, mračan, scenarij o kojem je bolje i ne pričati? Pa simplificirat ćemo koliko možemo. Dinamo je klub koji primarno živi od prodaje svojih igrača, svojih najbolji i najperspektivnijih igrača. Dinamo je klub koji ima masivne izdatke, koji ima i dugove, koji se samoodržava kako god zna i umije, koji ciljno planira i ulaže u igrače kako bi na njima zaradio astronomske svote novca i tako održao renome, uložio u nove igrače i ciklički ponavljao proces.

Dinamo, ruku na srce, predugo odlaže neizbježno. Bruno Petković, Mislav Oršić, Dominik Livaković, Nikola Moro, Dino Perić, Luka Ivanušec, Amer Gojak, Dani Olmo, Arijan Ademi... Svi su oni trenutno u najskupljem i najbolje uređenom izlogu u povijesti Dinama. Da je, recimo, Marko Pjaca danas u izlogu Dinama, vjerojatno bi pričali o dvostruko većoj odšteti 23 milijuna eura, koliko ga je Juventus platio 2016. godine. Treba li vam eklatantniji primjer inflacije vrijednosti Dinamovih igrača od posljednje spekulacije oko transfera Amera Gojaka. Dečko koji je pričuvni igrač kod Nenada Bjelice navodno bi za 15 milijuna eura trebao otići u Getafe ili neki od pet, šest, klubova koji ga navodno potražuju. Pa koliko onda tražiti za Petkovića i Oršića koji su u životnoj formi i u klubu i u reprezentaciji, 20-30 milijuna eura? Koliko tražiti za Olma? Možda 60 milijuna eura? Livakovića, Moru, Perića? A svi su oni skautirani gotovo kroz cijelu skupnu fazu Lige prvaka, a pojedini su ugledni promatrači dolazili čak i u HNL analizirati igru najboljih dinamovaca.

Interes pregolem

Dinamo je odlučio, barem se tako do sada činilo, da se, dokle god je Europa u igri, neće prodavati ključni igrači. U mandatu Nenada Bjelice nije se prodao niti jedan ključni igrač osim Ivana Šunjića, čiji je izostanak u klubu za sada nenadomjestiv jer Dinamo nema igrača sličnog profila Ademiju, a jedini koji je bio blizu, bio je Šunjić. Ostatak ekipe je na okupu već sezonu i pol i zaista, ali zaista, opravdavaju svoju vrijednost i interes stranih klubova.

Trebao bi nam novi članak kada bi pobrojavali tko je sve navodno zainteresiran za Dinamove igrače, spominju se tu mahom sve bogataši koji bez previše problema mogu zadovoljiti apetite Dinamove uprave. Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern, Juventus, Milan i da ne nabrajamo sada unedogled. Svi oni žele uzeti dio ovog Dinama. Odmah ćemo reći da nema šanse, ali nema ni najmanje šanse, da ijedan od ovih igrača okonča karijeru u Dinamu. Kamo sreće da se dogodi suprotno, ali po inerciji Dinamo već kad tad ostaje bez ključnih igrača jer bi ih zaista bezobrazno bilo kočiti u daljenjem razvoju kako nogometnom tako i financijskom. Od ovih desetak igrača koje smo pobrojali možda tek jedan ili dvojica ostanu u Dinamu neko duže vrijeme, ostali su HNL prerasli odavno i realno, mogu igrati u “ligi pet” bez ikakvih problema.

Egzodus

Bilo bi bajkovito da ostanu, ali Dinamo od nečega mora živjeti, a na neki način je dužan svijetu dati, ako ima mogućnost, nekog “novog Luku Modrića” ili Marija Mandžukića. E sada, hoće li se masovni egzodus dogoditi već ove zime? U jednom scenariju mogao bi. Dakako, govorimo o onom crnom u kojem Dinamo ispada iz svih europskih natjecanja. Hajmo se spustiti malo na tlo. Prva HNL je izvrsna za razvoj mladih igrača, možda i jedna od najboljih u Europi, evo vam zadnji primjer Danija Olma koji je sa 16 godina stigao iz famozne Barcelonine akademije “La Masije”. Ali opet, koliko je pogodna za mlade, toliko zna biti zagušujuća za igrače koji su je prerasli, a većina igrača koje smo naveli prerasle je HNL, ma koliko to neki poricali.

Hoćete li zamjeriti?

Budite sigurni, ove zime, ako Dinamo izleti iz Europe, dobar dio tih igrača mogao bi pomisliti o odlasku, ako se jave prve naznake interesa nekih klubova “lige pet”. Može li im se zamjeriti? Ako ste onaj tvrdokorni, romantični navijač koji je vidi dalje od Dinamova grba, onda vjerojatno hoćete, ali ako promišljate o nogometu na moderan način, onda ćete razumjeti da su ovi dečki već sada itekako zaslužili igrati po top klubovima najjačih europskih liga, a posebice zato što su ostali skromni i ponizni bez javnog izražavanje želje za odlaskom – a bilo je takvih slučajeva u Dinamu.

Scenarij je to koji je crn da crnji ne može biti, jer tko zna kada ćemo opet gledati ovakav Dinamo, ali na Maksimiru je to najnormalniji proces koji se u eri Zdravka Mamića ponavljao iz sezone u sezonu, čak i polusezone u polusezonu. Predugo je ova ekipa tu i predugo je na visokoj razini, a okidač za rasprodaju, prihvaćate li vi to ili ne, moglo bi biti ispadanje iz Europe. Kažemo, nadamo se da se to neće dogoditi već ove zime, ali, eto u teoriji bi moglo.