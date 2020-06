View this post on Instagram

РАКЕТНА БАЗА МАРАКАНА! Дођи и буди део спектакла. Дођи и буди део Звездиног 75ог рођендана. Дођи да прославимо заједно оно што смо заслужили и за шта смо се борили током целе сезоне! Дођи да прославимо 31. титулу како и доликује! Наравно, ту је и важна порука за крај: ЈЕДИТЕ ГОВНА, МИ СМО ШАМПИОНИ! • *Бутик ће сутра радити од 10 часова до 22 часа.