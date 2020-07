TAMAN IZBORILI LIGU PRVAKA, A VEĆ KREĆE NOĆNA MORA: Lokomotiva ostaje bez trojice ključnih igrača. Pogodite gdje prelaze

Lokomotiva će uskoro ostati bez trojice, odnosno četvorice vrlo važnih, možda i ključnih igrača

Zagrebačka je Lokomotiva u dramatičnoj završnici Prve HNL uspjela izboriti drugo mjesto ljestvice, ono koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka. Po prvi su se puta u povijesti kvalificirali za to natjecanje, a uspjeli su to u zadnjoj utakmici prvenstva 2:1 pobjedom protiv Osijeka.

Međutim, Lokomotiva će uskoro ostati bez trojice, odnosno četvorice vrlo važnih, možda i ključnih igrača. Ponajbolji igrač Myrto Uzuni već je dogovorio transfer u Ferencvaroš za 1.8 milijuna eura, gdje će otići nakon finala Kupa protiv Rijeke.

Odlazak ključnih igrača

No, nakon njega klub napuštaju i ponajbolji mladi igrač lige Lirim Kastrati te, također ponajbolji desni bek HNL-a, Fran Karačić. Obojica su još zimus dogovorila transfere u Dinamo i do konca prvenstva, odnosno nakon finala Kupa preselit će na Maksimir. Isto tako, sjajni defenzivni veznjak Kristijan Jakić je potpisao petogodišnji ugovor s Dinamom i on će se pridružiti “modrima” zajedno s ovom dvojicom. Postoji mala šansa da na kraju Karačić ostane u Lokomotivi, ali samo na polusezonskoj posudbi jer Dinamo ima Petra Stojanovića i Moharramija na toj poziciji.

Treneru Goranu Tomiću vjerojatno će najteže pasti to što ostaje bez Kastratija i Uzunije, tandema koji je ove sezone zabio 23 gola i imao 14 asistencija kombinirano. Trenutno za njih zamjene nema, a morat će ih vrlo brzo nadomjestiti ako želi biti imalo konkurentan u Ligi prvaka.

Nagađa se još kako bi možda klub mogao napustiti i vratar Ivo Grbić koji je ove sezone sjajno branio, Sammiru istječe ugovor, a Atiemwenu posudba i vraća se u Dinamo. Dakako, postoji još uvijek opcija da Dinamo na Kajzericu pošalje nekoliko svojih talenata, ali to ćemo tek vidjeti.