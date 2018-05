TALIJANSKA POSLASTICA U BORBI ZA TROFEJ: Milan spašava slabu sezonu, a hrvatske navijače brine sudbina Vatrenih

No need to tell you what day it is today, Rossoneri 🗓🏆

Stay with us and get hyped for #JuveMilan 🔜

Rossoneri, è IL giorno! ⚽

Diamo la carica ai nostri ragazzi! 👊🏻🔴⚫#TIMCup pic.twitter.com/so8AMg2Ar5

— AC Milan (@acmilan) May 9, 2018