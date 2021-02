TALIJANI SE POKLONILI REBIĆU KOJI JE POKAZAO KAKAV JE GOSPODIN: Da, upravo je ovo nevjerojatni Hrvat kazao nakon utakmice za pamćenje

‘Imao sam malo peha u prva 3-4 mjeseca ovdje, odmah sam se ozlijedio’

Fantastični hrvatski reprezentativac Ante Rebić u nedjelju je poslijepodne oduševio čitavu Italiju, nakon što je Crotoneu zabio dva gola u 69 sekundi za konačnih 4:0 Milana na San Siru.

Bili su to njegovi treći i četvrti gol ove sezone u Serie A. La Gazzetta dello Sport u svom tekstu nakon dvoboja klanja se srebrnom Vatrenom… “Milan je pronašao Rebića – Hrvat je pronašao svoju formu”, stoji u tekstu talijanskog medijskog uglednika…

“Još nekoliko utakmica i bit ću na 100%. Zlatan? Među najboljima je ikad”, kazao je Ante Rebić nakon susreta i tako pokazao kakav je gospodin, jer je Ibrahimovića gurnuo u prvi plan. Novinar La Gazzette dello Sporta ističe:

“Sad počinjemo razmišljati o Anti. Da biste ponovno otkrili drage, stare navike aduta Milana, Ante Rebić se, kako su se stvari ispostavile, posljednji dio sezone organizirao kao glavni protagonist i to morate reći. Možda nije u najboljoj formi, ali brojke napokon govore o njemu pozitivno: tri pogotka u posljednje dvije ligaške utakmice, četiri u posljednjih pet u kojima je izašao na teren (u dvije nije zabio). To su brojke na koje su se svi navikli u 2020. godini bez milosti, kada je od siječnja do srpnja bio bitni bombarder Milana. Ante napokon pokazuje što zna i može”, stoji u tekstu..

Rebić je objasnio što mu se događalo…

“Imao sam peh u prva 3-4 mjeseca ovdje, odmah sam se ozlijedio. Kad sam se vratio, dobio sam pak i Covid. Sad se vraćam u TOP formu i u budućnosti će biti još bolje. Osjećam se dobro. Prvi smo na tablici, pokazali smo da smo jaka momčad. Moramo raditi i nastaviti igrati ovako”.