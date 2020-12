Dosad je Perišić ove sezone odigrao 15 utakmica za Inter, skupio je 837 minuta na terenu te zabio dva gola i triput asistirao. Nije loše za igrača koji je praktički bio otpisan protekle sezone

Hrvatski nogometni reprezentativci Ivan Perišić i Marcelo Brozović imali su zapaženu ulogu u 3:1 pobjedi milanskog Intera protiv Bologne u susretu 10. kola talijanskog prvenstva koji se igrao proteklog vikenda.

Perišić je imao veliku ulogu u akciji koja je rezultirala pogotkom u 16. minuti. Primio je Perišić loptu na lijevoj strani da biju ju potom savršeno ubacio za Romelua Lukakua. Belgijac je prvo promašio, a onda se dobro snašao i pospremio loptu iza nemoćnog Lukasza Skorupskog.

I Brozović i Perišić su odigrali čitav susret za Inter koji je stigao na drugo mjesto ljestvice sa 21 bodom, a ugledni talijanski list La Gazzetta dello Sport imao je nakon te utakmice riječi hvale za Ivana Perišića koji se odlično snašao u novoj ulozi u Interu, a to je nešto čemu se uoči sezone nitko nije nadao.

Pohvale za Periju

Prisjetimo se kako su još prošle sezone Inter i Bayern pregovarali oko Vatrenog. Pisalo se čak i da Inter Perišića ne želi zadržati jer se on jednostavno ne uklapa u sustav Antonia Contea. Perišić je uvijek kroz karijeru bio ofenzivac te odrađivao samo osnovne obrambene zadatke. Mnogi su smatrali da on neće moći igrati bočnog u Conteovoj formaciji 3-5-2, no izgleda da je Vatreni svima pokazao da su bili u krivu.

Iako je proveo neko vrijeme na poziciji napadača, Conte je ipak odlučio vratiti Perišića na bočnu poziciju. Tako je to kad imate Lautara i Lukakua, ne treba vam ništa bolje od njih u napadu, no Perišićev napredak u odnosu na prošlu sezonu je izvanredan.

“Nastavio je naporno raditi na prilagodbi Conteovom sustavu, a momčad je nagradio sjajnim ubačajem za gol“, navodi Gazzetta.

Dosad je Perišić ove sezone odigrao 15 utakmica za Inter, skupio je 837 minuta na terenu te zabio dva gola i triput asistirao. Nije loše za igrača koji je praktički bio otpisan protekle sezone.