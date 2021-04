Što će biti s Cristiano Ronaldo na kraju ove sezone pitanje je kojim se ovog petka pozabavila La Gazzetta dello Sport. Ugledni talijanski dnevni list tvrdi kako Portugalac razmišlja o odlasku iz Juventusa godinu dana prije isteka ugovora jer se sezona nije odvila prema planu. Juve je rano ispao iz Lige prvaka, a san o novom naslovu prvaka je nedokučiv jer im Inter šest kola prije kraja sezone bježi 11 bodova.

Također navode kako se Stara dama bori s financijskim problemima zbog čega su i odlučili ući u priču oko Superlige.

Manchester United 'make contact with Cristiano Ronaldo's agent over return to the club this summer' – Daily Mail https://t.co/tKPJab4nu1 pic.twitter.com/vK3qztY4Rz

— SPORTARUCE™ (@sportaruce) April 23, 2021