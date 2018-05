TALIJANI BJESNE NAKON ISPADANJA ROME: ‘Nova nepravda! Ovo je šokantno. Za sve je kriva Uefa’

Nogometaši Liverpoola izborili su plasman u finale Lige prvaka nakon što su u uzvratnom susretu polufinala u Rimu izgubili od Rome sa 2-4 i tako obranili 5-2 pobjedu iz prve utakmice.

Nakon ispadanja Rome iz Lige prvaka sportski direktor Monchi bio je izrazito ljutit jer su za to među ostalim zaslužne brojne sudačke pogreške. Stoga je poslije susreta poručio da talijanski nogometa mora podignuti glas jer nije normalno to što im se dogodilo.

Gol iz zaleđa

“Primili smo gol iz zaleđa u prvoj utakmici, ovdje nam nisu dosuđena dva penala, a jedan je očito bio za crveni. Vrijeme je da podignemo glas. Ne samo Roma, i Juventus je isto prošao protiv Real Madrida. Talijanski nogomet mora podignuti glas, jer ovo što smo vidjeli večeras je šokantno”, poručio je Monchi.

“Igrali smo svim srcem, ali moramo čestitati Liverpoolu na prolasku dalje, ali i analizirati što se dogodilo. Na Anfieldu je treći gol postignut iz zaleđa. Ovdje nam nisu dosuđena dva penala. Ja sam



Španjolac, došao sam ovdje prije godinu dana i mislim da je vrijeme ta talijanski nogomet podigne glas, jer ovo nije normalno”, ponovio je.

Uvesti VAR

“Ne razumijem zašto se ne koristi video tehnologija u najvažnijem klupskom natjecanju na svijetu. To mi stvarno nije jasno. Još uvijek se događaju pogreške. Ne nanosi to samo ekonomsku štetu. Uloženo je i puno jstrasti i napornog rada. Igrači su u svlačionici bili stvarno ljuti. Dali su 100 posto u drugom poluvremenu i bili su sjajni. Moramo uvesti VAR u Ligu prvaka, jer se bez toga više ne može. Ne znam zašto Uefa to odbija. Mislim da je video tehnologija potrebna jer bi navijači u šali mogli govoriti da bi u finalu igrali Bayern i Roma da je korišten VAR, ali to je u stvari istina”, zagrmio je Monchi.

Talijanski mediji također su žestoko udarili po Uefi. Corriere dello Sport je s naslovnice tako kratko poručila ‘Nova nepravda’.

“Nove sudačke pogreške na štetu talijanskog kluba: Romi nisu dosuđena dva čista penala”, pišu.