TALENTIRANI VEZNJAK VRAĆA SE DANAS NA SVOJ POLJUD: ‘Nema šanse da bi slavio gol Hajduku, pa i da zabijem za pobjedu u posljednjoj sekundi’

Mladi Solinjanin na posudbi iz Hajduka u Varaždinu Tonio Teklić vraća se danas na svoj Poljud, kako bi odigrao ligašku utakmicu s početkom u 18.55 upravo protiv Bijelih.

Splićani su ove sezone stopostotni jedino protiv momčadi iz baroknog grada, a od ukupno tri gostujuće pobjede koje su ostvarili, čak dvije su došle upravo u Varaždinu. Može se konstatirati kako je Varaždin Hajdukova mušterija u tekućoj sezoni…

Varaždin je ove sezone Hajdukova mušterija

Stoga bi bilo logično očekivati i četvrtu pobjedu Bijelih, tim više što su Tudorovi izabranici uzeli šest bodova iz prve dvije utakmice nakon pauze zbog koronavirusa, te bi zasigurno htjeli doći do još jednog slavlja pred seriju zahtjevnijih utakmica koje Hajduk čekaju. Varaždin ovoga puta dolazi s novim trenerom na klupi u odnosu na tri prethodne međusobne utakmice i s Tonijem Teklićem.

Talentirani veznjak, koji će u rujnu proslaviti 21. rođendan, protekle je zime došao u Varaždin zbog prijeko potrebnih minuta. Ako bude sve u redu, na kraju ove sezone vraća se u klub koji mu je u srcu i u čijem dresu je još kao dječak sanjao da će igrati…

‘Čudno mi je što ću igrati protiv Hajduka’

Javio nam se Tonio Teklić iz Splita uoči današnje utakmice protiv svog kluba kako bi podijelio dojmove…

“Malo mi je čudno da vam budem iskren. Ne znam još kako ću reagirati. Ne mogu biti siguran još kako će sve to ispasti dok ne stanem na travnjak i dok ne krene utakmica. Je, čudno je stvarno, no nadam se da će sve biti u redu. Dat ću sve od sebe pa što bude”, kazao nam je Tonio Teklić koji sigurno neće slaviti pogodak, ako mu se kojim slučajem dogodi:

“Iako sam igrač Varaždina sad za koji dajem sve od sebe svaku utakmicu, jer sam profesionalac, meni je Hajduk u srcu i nema šanse da bi slavio gol. Maksimalno poštujem Hajduk. Ma ne, nema šanse da bi slavio, definitivno ne bi, pa i da zabijem u posljednjoj minuti, sekundi za pobjedu”.

Kako sad stvari stoje, Tonio Teklić trebao bi se vratiti u Hajduk. Za sad mu ništa nitko ne govori drugačije, pa to stoji. No, znate kako je u nogometu, nikad se ne zna do posljednjeg trenutka. Znalo se događati da dan prije povratka igrač sazna da ostaje. No, za takvo što je manja vjerojatnost, jer Tonio igra dobro u Varaždinu i trener Samir Toplak jako ga hvali.

‘Za sad nema govora o tome da ostajem u Varaždinu i nakon isteka polusezone’

“Za sad nema govora o tome da ostajem u Varaždinu i nakon isteka polusezone, odnosno završetka iste. Sigurno da mi je dolazak u Varaždin pomogao u karijeri. Igram i to mi je najbitnije, to mi je bio i cilj po svom dolasku u ovaj klub. Namećem se kroz Varaždin i za Hajduk, kad se vratim da imam što bolju situaciju, priliku da zaigram za Hajduk. To mi je i bio cilj, igrati za Bijele. Znate, za mene je najbitnija bila minutaža. Svakom mladom igraču trebaju minute za razvoj. Tražio sam da odem negdje na posudbu, a Varaždin je bio spreman primiti me”.

Igor Tudor probudio je Hajduk svojim dolaskom. Trenutno su Bijeli na drugom mjestu prvoligaške ljestvice i bore se za Ligu prvaka. Je li Tonija možda strah da će završiti na klupi po svom povratku na Poljud?

“Ma ne, nema straha. Vidjet ćemo, što bude bit će. Sad sam fokusiran samo na utakmicu i Varaždin”.

Za Hajduk je Teklić odigrao 23 utakmice. Debitirao je u mandatu Joana Carrilla u rujnu 2017. u kup susretu protiv Oriolika. Samo je jednom bio u početnom sastavu Bijelih, u rujnu prošle godine, protiv Mladosti iz Petrinje u kup dvoboju. Tudor ima filozofiju davanja prilike mladim igračima u prvoj momčadi, kako bi dobio one koji bi moglo u budućnosti biti nositelji igre Hajduka.

‘Bio sam spreman dokazati da mogu igrati i ja u Hajduku’

“Da, tako je i meni trebala minutaža koju sam u Varaždinu dobio. Bio sam spreman dokazati da mogu igrati i ja u Hajduku, zato je moja želja bila otići igrati kako bi se razvio u što boljeg igrača za Hajduk. Stoga, ova utakmica mi je prilika da se pokažem u što boljem svjetlu”, zaključio je Tonio Teklić.