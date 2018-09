TALENTIRANI KLINAC KOJI JE ‘POBJEGAO’ IZ DINAMA: ‘Moj novi klub daje šansu mladim igračima, nije bilo pitanje novca’

Dinamo je tijekom prošlog prijelaznog roka izgubio perspektivnog igrača

Jedna od zanimljivijih priča tijekom jesenskog prijelaznog roka bila je ona mladog Davida Čoline. Mladi lijevi bek otišao je iz Dinama u Monaco za otprilike milijun eura, nakon dugih pregovora. Čolina je bio visoko cijenjen u upravi kluba iz Maksimira, ali kada je stigla ponuda iz Monte Carla, ništa se nije moglo učiniti.

“Nije to ni u jednom trenutku bilo pitanje novca, već razvojnog puta koji mi je predstavio Monaco. To je klub koji daje šansu mladim igračima, dovodi ih i razvija, a onda ih kasnije i prodaje. No, kažem, najvažnije je to što daje priliku išto će, na kraju, sve ovisiti o meni”, rekao je mladi bek za SN.

‘Dugo sam razmišljao’

“Nisam lako odlučio, dugo sam razmišljao. I moja okolina nije jedinstvena, neki kažu da sam trebao ostati u Dinamu i čekati šansu, drugi mi čestitaju na odlasku u Monaco i vjeruju da ću se uskoro i tamo nametnuti”, dodao je.

“Vidjet ćemo, možda bih na kraju i dobio šansu u Dinamu, međutim, ja sam izabrao ovaj put i nije mi žao. Monaco je klub koji podržava mlade igrače, spreman sam za izazove koje nudi. što će, na kraju, sve ovisiti o meni”, zaključio je Čolina koji je svoj nogometni put krenuo u Hrvatskom dragovoljcu prije nego se pridružio Dinamu.