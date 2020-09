TALENTIRANI DINAMOVAC POTPISUJE ZA NJEMAČKOG VELIKANA: Ovo je jedan od najneobičnijih i najskupljih transfera u povijesti kluba

Stvar je ovakva, za svaki nastup Gvardiola u Dinamu, Leipzig plaća Dinamu 70 tisuća eura

Čini se kako je transfer mladog Dinamova talenta, Joška Gvardiola, u hit-momčad njemačke Bundeslige, RB Leipzig, gotova stvar. Ipak, Gvardiol se još neće pozdraviti s Maksimirom, ostat će ovdje na posudbi ili do zime ili do kraja sezone, kako već Leipzig odluči, a Dinamu će pripasti 16 milijuna eura fiksno, ali kroz bonuse ta bi cifra mogla rasti i preko 20 milijuna eura, tvrde tako Sportske novosti.

Stvar je ovakva, za svaki nastup Gvardiola u Dinamu, Leipzig plaća Dinamu 70 tisuća eura. Dakle, ako će Gvardiol nastupati do kraja prvenstva za Dinamo, mogli bi inkasirati dva milijuna i 170 tisuća eura.

Malo neobičan transfer

U svakoj utakmici HNL-a Gvardiol mora odigrati barem 45 minuta, ako Dinamo želi dogovorenih 70 tisuća eura po susretu. U slučaju da se Dinamo plasira u Europa ligu, a vjerojatno hoće jer nisu izvukli teškog protivnika u play-offu, za svakih 46 minuta koje Gvardiol odigra u Europa ligi, Dinamo će dobiti sto tisuća eura. Dakle, ako odigra više od 45 minuta u svim susretima Dinamo dobiva 600 tisuća eura, odnosno kada se to zbroji s prijašnjom cifrom ukupno je to dva milijuna eura i 770 tisuća eura.

No, niti to nije sve. Za svaku sljedeću godinu Gvardiolova ugovora, a potpisuje na pet godina, u kojoj Leipzig izbori Ligu prvaka, Dinamo će dobiti još 300 tisuća eura. Dakle, to je još 1.5 milijuna eura. Ali, niti to nije sve. Dinamo je dogovorio još i 20 posto od sljedećeg transfera Joška Gvardiola i sada kada se to sve pobroji “modri” mogu zaraditi i više od 20 milijuna eura.

Ostaje pitanje, što ako Leipzig već sada na zimu povuće Gvardiola iz Dinama u Njemačku? Dogovor je navodno takav da će Nijemci plaćati Dinamu još 15 utakmica kao da ih je ovaj odigrao u HNL-u.