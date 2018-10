SVLAČIONICA VATRENIH NE ODOBRAVA KALINIĆU NAČIN I VRIJEME POKAZIVANJA NEZADOVOLJSTVA: Postoji samo jedan način da se vrati

‘Nadam se da će se pronaći neki način i dogovor između Kalinića i izbornika’

Lijevi bek hrvatske nogometne reprezentacije Ivan Strinić prije tri mjeseca odigrao je svoju posljednju utakmicu. Bilo je to u finalu SP-a. Od tad pa do danas, nama promatračima sa strane brzo je prošlo.

No, Ivanu sve već predugo prolazi. Nakon što su mu u klubu otkrili srčanu manu, Strina je nogomet stavio na stranu. Ne zato što je on to sam htio, nego zato što su tako rekli liječnici. Da se pita njega, on bi se odmah vratio na teren…

Liječnici na rutinskom pregledu otkrili uvećanje srčanog mišića

Ivan se dva tjedna nakon SP priključio pripremama Milana, trenirao je po posebnom programu i onda su mu liječnici na rutinskom pregledu otkrili uvećanje srčanog mišića, uputili ga specijalisti, koji je naredio mirovanje. Srčana mana koju ima nije za zezanciju, iako će, hvala Bogu, sve na kraju biti dobro…

“Da, baš tako, kao da sam tko zna koliko van terena. Iako, moram priznati da mi je dobro došao odmor, već 10-15 godina nisam bio ovoliko slobodan, nisam provodio vrijeme s obitelji, prijateljima, bavio se stvarima koje nemaju previše vremena s nogometom”, kazao je Ivan u razgovoru za 24 sata koji je danas puno opušteniji nego je bio nakon što su mu liječnici u Milanu otkrili uvećanje srčanog mišića.

‘Opušteniji sam i psihički mi je lakše’

“Sigurno da sam opušteniji i da mi je psihički lakše jer znam da je sve u redu i da ću se vratiti nogometu. Doduše, znao sam ja to i onda, ali ipak sam morao uvažavati mišljenje liječnika koji je preporučio pauzu”.

Strinić je kazao kako uvećanje srca za njega nije ništa novo, kako je za to znao i ranije, kao i liječnici. Srčani mišić raste zbog povećanih napora i to ima većina vrhunskih sportaša…

“Nisam nikad imao poteškoća sa srcem i nemam ih ni sada. Uskoro ću početi lagano vozit bicikl, trčkarati, bez velikih napora, početkom studenoga imam zadnji pregled, i očekujem zeleno svjetlo da se priključim momčadi. Napravio sam sve pretrage, čak i test genetike, i sve je bilo u redu, tako da očekujem skori povratak treninzima, a onda i utakmicama”, izjavio je Strinić koji vjeruje kako će svlačionicu reprezentacije opet dijeliti sa svojim velikim prijateljem Nikolom Kalinićem koji je naslutio da nije otpisao nastup za Vatrene.

Kale treba reprezentaciji, ali…

Izbornik Zlatko Dalić, s druge je strane učinio isto. To znači da se Nikola Kalinić treba javno ispričati zbog svojeg negativnog ponašanja u reprezentaciji uoči Rusije i na samom poprištu SP-a.

Kalinić treba reprezentaciji, ali treba se i ispričati. Bez isprike, javne, ne bi smjelo biti povratka. Kao što su to Sportske novosti napisale, “članovi reprezentacije nisu mu javno odveć zamjerali. Razumjeli su frustraciju, što sugerira da i oni znaju kako je Nikola Kalinić vjerojatno zasluživao više prostora.

No, unisono mu ne odobravaju način i pogotovo vrijeme pokazivanja nezadovoljstva. Kao što je opće mišljenje kako je upravo on najbolje rješenje za Mandžukićeva nasljednika”…

“Nadam se da će se pronaći neki način i dogovor između njega i izbornika, i da će se to riješi. Ne treba trošiti riječi koliko je on dobar igrač, i koliko bi nam pomogao. Pomogao bi i na SP, a da ne govorim sada… U najboljim je godinama, igra u vrhunskom klubu, dao je puno toga reprezentaciji ranije, i za njega i sve nas je najbolje da se to što prije riješi, svakako do početka kvalifikacija”, zaključio je Ivan Strinić.