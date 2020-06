Europa i svijet nisu se mogli načuditi kad su vidjeli prepune tribine na stadionu Partizana prije desetak dana.

Derbi između Partizana i Crvene zvezde u polufinalu kupa Srbije u Beogradu pratilo je oko 16.000 gledatelja s tribina, što je najveće okupljanje u Europi otkako su počele popuštati mjere izolacije nametnute zbog koronavirusa.

Raspisali su se o tom događaju i svjetski mediji, ne zbog atraktivnosti utakmice, već zbog činjenice da je u Srbiji situacija s koronavirusom daleko od idealne, a upravo je u Italiji situacija eskalirala nakon nogometne utakmice Valencije i Atalante u Bergamu.

Partizan Belgrade beat rivals Red Star 1-0 on Wednesday to reach the Serbian Cup final.

25,000 fans were allowed to attend the game, with no crowd restrictions in place. pic.twitter.com/Xe765cYf44

