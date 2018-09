SVJETSKI MEDIJI NATJEČU SE U HVALOSPJEVIMA LUKI: ‘Veliko pitanje dobilo je odgovor: Nogometni svijet ima novog vladara’

Mediji diljem svijeta prenijeli su vijest o dobitniku nagrade The Best

Luka Modrić slavio je u izboru za nagradu The Best koju je FIFA u večernjim satima ponedjeljka uručila najboljem nogometašu 2018. godine, a vijest je to koja je popraćena u svjetskim medijima.

BBC tako piše da je Modrić na putu do nagrade slavio u konkurenciji nekadašnjeg suigrača Cristiana Ronalda i Mohameda Salaha, podsjećajući da je hrvatski veznjak stigao do trećeg uzastopnog naslova u Ligi prvaka u svibnju, a potom i predvodio reprezentaciju do svjetskog srebra. Navodi se da je okončao vladavinu Ronalda i Lionela Messija koja je trajala od 2007. godine kada je do priznanja stigao Kaka.

Bild: Ronaldo ‘nije stigao’ doći

Telegraph dodaje da je Modrić u sezoni 2017/18 bio nevjerojatno dobar čime je prekinuo Ronaldov niz uspjeha te navodi da je kapetan Vatrenih, ujedno i najbolji europski nogometaš, bio i dobitnik nagrade za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva.

Daily Mail, pak, izdvaja Modrićeve riječi konkurenciji. Navodi se tako da je okrenut prema Salahu kazao kako je uvjeren da će se ovaj i u budućnosti boriti za ovu nagradu te citira njegove riječi zahvale suigračima iz kluba i reprezentacija.

Da je Modrić prvi hrvatski nogometaš koji je stigao do ovog priznanja podjeća ESPN i to sve pripisuje nevjerojatnoj godini koja je iza njega. Prisnažuje se to riječima da je bio igrač kojem Real može zahvaliti treći uzastopni naslov u Ligi prvaka, a Hrvatska srebrnu medalju sa SP-a te navodi da 44 pogotka koliko su postigli Ronaldo i Salah svaki nisu bili dostatni za njihovo osvajanje titule.

Njemački Bild također prenosi informaciju, ali i ne propušta navesti da Ronaldo nije prisustvovao svečanosti na koju ‘nije imao vremena’ doći. Modrićevu nagradu opisuje kao vrhunac velike karijere.

Prekinuta vladavina

‘Veliko pitanje dobilo je odgovor: Nogometni svijet ima novog vladara’, navodi Sport1.de pišući o tome da je Modrić prekinuo vladavinu Ronalda i Messija.

I u Španjolskoj je vijest dobila na značaju pa tako Realu bliska Marca navodi da ‘premda nije među najboljim strijelcima, nagradu je Modrić zaslužio ukupnim doprinosom’ dostatnim za svrgavanje dosadašnjih nositelja nagrade.

As, poput drugih medija, navodi Lukinu važnost u osvajanju Lige prvaka za Real te srebrne medalje za Hrvatsku na Mundijalu u Rusiji.