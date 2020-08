SVJEDOCI SMO NEČEG DOSAD NEVIĐENOG U NOGOMETU: ‘Luka igra bolje nego što je igrao kad je osvojio Zlatnu loptu. Nije mu bilo lako…’

‘Luka je profinjen igrač, veoma inteligentan, predviđa igru, predosjeća što će se dogoditi na terenu, vidi unaprijed neke stvari’

Vraća nam se Liga prvaka nakon više od četiri mjeseca pauze. U nogometnoj godini kakva nikad nije viđena, u kojoj je pandemija koronavirusa promjenila lice i naličje ne samog ovog elitnog klupskog natjecanja, nego i sporta općenito, svjedoci smo nečeg neviđenog do sad.

Final Eight u Lisabonu

Naime, za osvajača Lige prvaka igrat će se jedinstveni turnir u Lisabonu, tzv. Final Eight. No, za to trebamo još dobiti 4 sudionika. Večeras od 21.00 igraju Juventus – Lyon i Man City – Real Madrid. Upravo je posljednje navedena utakmica na Etihadu i najzanimljivija. Domaći City dočekuje novog prvaka Španjolske Real, uz prednost iz prve utakmice na Bernabeuu…

Momčad Josepa Guardiole je tada dominirala i uvjerljivije nego što rezultat od 2:1 ukazuje. No, i ovako ima ogromnu, i sa psihološke strane, prednost, jer mogu čak izgubiti 0:1 i proći dalje. Guardiola nije tip trenera koji će se braniti, nego upravo suprotno. Njegov forte je napasti suparnika najjače što se može i pritom ga maknuti što dalje od gola…

U posljednjih 7 utakmica na Etihadu Građani su postigli čak 26 pogodaka, a primili samo jedan. Izvanredna ofenzivna igra i realizacija nije iznenađenje, čvrstina njihovog defenzivnog bloka pak ukazuje da Guardiola želi sanirati nedostatak koji ga, po općem mišljenju svih koji prate nogomet i City, sprječava da pobijedi u Europi i u elitnom natjecanju napravi taj iskorak, konačno ga osvoji.

Kraljevi jako dobro znaju što ih večeras čeka na Etihadu. Morat će odigrati, pružiti vrhunsku predstavu, jednu od najboljih ako ne i najbolju ove sezone, ako misle proći…

“Bez obzira na snagu Reala, ja ću dati jednu blagu prednost Cityju. No, samo iz jednog razloga. Građani su nakon korone, u Premierligi, izgledali jako jako dobro, po mom mišljenju. No, isto tako, Real je bez opterećenja, City i Guardiola su opterećeni uspjehom u Ligi prvaka, dok Zinedine Zidane i Kraljevi nisu. Tako da će Španjolci ući u utakmicu izuzetno mirno, s tim da Real nije igrao briljantno u post korona eri, to moram priznati, iako će vam ta izjava malo zvučati čudno jer su u posljednjim dvobojima pobijedili. No, sve je to bilo na knap. Real nije imao utakmicu takve snage u La Ligi kao što će to biti sudar s Cityjem. Stoga, dajem prednost Cityju. I baš ta glad za uspjehom bi mogla biti presudna”, objašnjava nam trener i bivši nogometaš Igor Pamić, s kojim nas je razgovor odveo na Luku Modrića, koji je post korona eru u prvenstvu odigrao fantastično, preporođeno, onako kao što je to igrao na SP-u u Rusiji, kad je osvojio nagradu najboljeg igrača turnira a nakon toga i Zlatnu loptu…

‘Luka je profinjen igrač, veoma inteligentan, predviđa igru, predosjeća što će se dogoditi’

“Da, definitivno je Luka opet fantastičan. No, to vam je tako, bez obzira na godine kad netko zna onda zna. Međutim, Luka je profinjen igrač, veoma inteligentan, predviđa igru, predosjeća što će se dogoditi na terenu, vidi unaprijed neke stvari… Rekao bi da on sada igra bolje nego što je igrao, jer kao da igra s puno manje opterećenja, sve što on radi izgleda tako lagano. I ono što je bitno, igra s puno samopouzdanja. No, Luki nije bilo lako jer se pisalo o njegovom odlasku. I zato mi je tako drago zbog njega. Jer, ti za tako nešto moraš biti izuzetno karakterno snažan, psihički jak… Jako mi je drago, ne samo zato što je naš, nego zato što je to jedna lijepa nogometna priča. Modrić je legenda, naš ponos, i kad jedan Hrvat tako dobro igra u tim godinama, nakon svega što mu s dogodilo u tako jednom velikom klubu, srce mi kuca jače, brže”, rekao nam je Igor Pamić.

Dojma smo kako su u Španjolskoj prema njemu bili nekorektni. U trenucima kad mu nije išlo, kao što je to bio slučaj u sezoni nakon SP-a, posebno na početku 2018./2019. sezone, navijači su ga uzeli na zub, kao i tamošnji mediji. Od igrača kojeg su svi dizali u nebo, prozvali ga maestrom, kreatorom igre Reala, bacili su ga u blato i na njegova leđa stavili breme krivice loših igara Reala. Sve što je dotad napravio, a u ovih osam godina igranja za Los Blancose napravio je uistinu puno, kao da je preko noći izbrisano.

Početkom ove sezone mnogi su mu najavljivali odlazak u američki MLS, neki i kraj karijere, spominjali su pad forme i govorili kako je njegovo vrijeme prošlo, kako više neće biti isti, viceprvak svijeta svima je dokazao suprotno. Njegova požrtvovnost na terenu, pregled igre i briljantne asistencije nikada nisu ‘ostarjele’ pa tako niti u 35.

Fantastično je Luka odigrao u posljednjih deset kola

Modrić je u posljednjih deset kola odigrao fantastično nakon koje je postalo jasno da će mu se, ne samo ponuditi novi ugovor na ulasku u zadnju godinu aktualnog, nego i to da će u društvu Nijemca Tonija Kroosa i Brazilca Casemira i u sljedećoj sezoni činiti onaj isti trio u veznom redu koji je godinama osvajao trofeje…

“Vi novinari ste čudni ljudi. Međutim, vi i vaše kolege isto morate nekad morate prezentirati stvari onakve kakve jesu. Ako on igra loše, ne možeš reći da igra dobro. No, isto tako nije korektno bilo da su ga odmah micali iz Reala. Ali očigledno znaju što rade i pogađaju, tako da očito ništa u životu nije slučajno. Na kraju krajeva, odvojili su prvenstvo. Real ima psihološku prednost, ali osim te psihološke nema niti jednu drugu. Ne znam zašto, tako osjećam”.

Luka je unutar momčadi ponovno zadužio, zaslužio onaj status nezamjenjivog igrača. Hrvtaski čarobnjak je pobijedio u konkurenciji unutar kluba za mjesto u prvoj momčadi igrače poput Fedea Valverdea, a prema pisanju Marce izgleda da će Real odustati i od toga da se u klub s posudbe u Real Sociedadu vrati odličnog mladog Norvežanina Martina Ødegaarda, koji iza sebe ima senzacionalnu sezonu.

Njegov povratak na Santiago Bernabeu u kontekstu nasljednika Luke Modrića bio je sve izvjesniji, u jednom trenutku prema pisanjima tamošnjih medija sigurna stvar. No nakon restarta sezone zbog pandemije koronavirusa sve se promijenilo i za Norvežanina i za Hrvata. Modrić je u posljednja dva mjeseca opet bio jedan od najboljih igrača Reala, nezamjenjiv u planovima Zinedinea Zidanea, koji je i slutio da će se tako nešto dogoditi jer ni u jednom trenutku nije dizao euforiju koja se stvorila oko njegova neizbježnog nasljednika…

Na pitanje o sjajnoj sezoni, Norvežanin više nema osmijeh na licu, već upravo suprotno. S druge strane tog novčića stoji jasna stvar. On je vidio da je Modrić bio itekako Madriđanima važan u ključnom dijelu sezone, na putu prema naslovu prvaka Španjolske. Još jednom, Zidane je bio u pravu. Ødegaard želi u Realu imati minutažu, igrati, pa čak biti glavni igrač, a ne kao alternativa nečemu što ne radi. Kontinuitet stečen u San Sebastiánu ne želi smanjiti, nego želi nastaviti igrati, ali teško jer je Luka briljirao. Pisali smo o tome prije tri dana..

‘Valverde i Luka mogu igrati zajedno’

“Slažem se u svemu tome, međutim znate kako se u mjesec dva stvari u vrhunskom nogometu promijene. Njima je Ødegaard itekako potreban. Radi širine, drugog načina igre, ma radi svega… Znamo da Real igra puno utakmica godine, znamo i da puno igrača Reala u veznom redu ima i godina, Kroos i Casemiro isto su u određenim godinama i iznose veliki teret. Iskreno, mislim da njima i treba jedan nogometaš u konkurenciji, koji će oplemeniti vezni red. Zidane će znati to rotirati. Što se tiče Valverdea, on i Luka mogu i znaju igrati zajedno. Modrić je u zadnjim utakmicama imao puno više slobode prema naprijed. On nije tip igrača koji će zabiti 20 golova po sezoni, no diktirat će igru, vrlo je opasan, svojom inteligencijom vrlo dobro koristi i rješava stvari u malom prostoru, on vrlo dobro koristi prazne pozicije i stvara pozicije svojim suigračima. Tako da Valverde može u tom određenom momentu i Lukin i Kroosov odlazak prema naprijed popratiti. Real je našao jedan balans u kojem svatko zna što radi i uvijek normalno poentira. Uz to, Real igra sigurno i staloženo otraga, upravo radi tog četvrtog igrača koji je igrao u vezi, Valverdea i Luke. Dobili su dodatnu sigurnost prema naprijed”.

‘Nisam baš siguran da će Juve proći Lyon’

Nekako u sjeni utakmice Cityja i Reala igra se i dvoboj Juventusa i Lyona. Ovako na prvu, prvak Italije je apsolutni favorit…

“Lyon nije za podcijeniti. Juve ima više iskustva, on zna igrati takve dvoboje, Talijani znaju igrati takve utakmice. Međutim, ni Stara dama ne blista, i ona ima probleme u zadnjoj liniji. Nemaju više tu čvrstinu i sigurnost. Primaju dosta golova, pogotovo u Serie A koja nije na tom nivou Premershipa ili La Lige. Nisam baš siguran da će Juve to proći. A Ronaldo, svake godine isto ponavljamo, mašina, zvijer, igračina i gotovo Tu nema dileme. Možeš ga voliti ili ne voliti, no on je na terenu strašan. Čak mislim da je mnoge iznenadio, da neki nisu čak očekivali niti ovoliko, da je on premašio očekivanja. Ali, kod njega uvijek možeš očekivati puno. Ronaldo će sam otići kad bude uvidio da više ne može biti na svojoj uobičajenoj visokoj razini, jer on ne bi trpio da netko bude bolji od njega. Ne vjerujem da bi on bio na klupi. On je takvog karaktera da mora biti najbolji i nikako drugačije”, zaključio je Igor Pamić.