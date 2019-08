ŠVICARCI SVJETSKI ZAPAPRILI SRBIMA: Zvezdaši podivljali zbog šokantnog poteza sljedećeg protivnika u Ligi prvaka

Vodstvo švicarskog prvaka Young Boysa, sljedećeg suparnika srpskog šampiona Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu prvaka, iznenadilo je svojom odlukom navijače beogradskog kluba koji žive u Švicarskoj.

Bernski klub osigurao je određeni broj ulaznica za Delije, ali one se mogu kupiti isključivo preko kluba, dok sve ostale pristalice srpskog kluba moći na stadion. To je dakako razljudilo zvezdaše u Švicarskoj. “Iz Young Boysa su potvrdili kako Zvezdini navijači ne mogu kupiti ulaznice za tu utakmicu. Ljudi su ljutiti jer im je zabranjeno otići na utakmicu, a nas u Švicarskoj ima tisuće koje žele bodriti Zvezdu”, izjavila je to jedna navijačica Zvezde za Kurir.

Potom se još požalila. “U Švicarskoj nam zabranjuju odlazak na utakmicu. Na stadion mogu ući samo navijači sa sezonskim ulaznicama za Young Boyse. Sramota”, ogorčena je.

Odluka švicarskog kluba izazvala je burnu reakciju i u Srbiji, a mediji tvrde kako je njihov narod diskriminiran u Švicarskoj.