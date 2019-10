‘SVI ZNAMO TKO JE RAKITIĆ, ALI JA SAM SVOJE REKAO’: Vlašić zanimljivo komentirao mogućnost da ostane u prvoj postavi Vatrenih

Dalić sada ima dilemu, gurnuti u prvu postavu Nikolu Vlašića koji se dokazao ili povratnika Rakitića

Povratak ponajboljeg hrvatskog veznjaka Ivana Rakitića u reprezentaciju za utakmice kvalifikacija za Euro protiv Mađarska na Poljudu i Walesa u gostima, doveo je izbornika Dalića u nezgodnu situaciju. Naime, u Rakitićevu odsutstvu Nikola Vlašić se prometnuo u jednog od ključnih igrača i praktički nositelja igre, dok je Rakitić u vrlo nezavidnoj situaciji jer ne igra u Barceloni i pitanje je hoće li tako skoro biti vraćen u prvu postavu.

Dalić sada ima dilemu, gurnuti u prvu postavu Nikolu Vlašića koji se dokazao ili povratnika Rakitića koji ove sezone minute broji na kapaljku? Nikola Vlašić za RTL poručuje: “Ja sam spreman, ali svi znamo tko je Rakitić.”

Rakitić ima veliku želju ponovo zaigrati, ali ne može se samo tako odbaciti Vlašića koji je, uz Marcela Brozovića, jedini iz veznog reda koji igra u sjajnoj formi. Dakle, Dalić će morati dobro odvagnuti koga će postaviti u udarnu ekipu.

‘Ja sam svoje rekao’

“Meni godi što dolazim u kontekst prve postave s takvim igračima. Ja sam svoje mišljenje rekao, svi znamo tko je Ivan Rakitić, ali mislim da je na izborniku”, rekao je za RTL Nikola Vlašić.

Dalić je do sada naglašavao kako ima kriterij da će igrati onaj koji je u formi, odnosno koji je spremniji, a tu brojke ne lažu. Rakitić je za Barcelonu odigrao samo 136 minuta, a Vlašić je odigrao 11 utakmica i to sve od prve minute i uz to je upisao četiri gola i dvije asistencije, dok je Rakitić na nuli.

“Stvarno se super osjećam. Igram svaku utakmicu 90 minuta, imam kontinuitet, stvarno sam u dobrom trenutku”, kaže Vlašić.