Kapetan portugalske nogometne reprezentacije Cristiano Ronaldo neće večeras igrati protiv Hrvatske u Portu zbog infekcije prsta desne noge, potvrdio je Portugalski nogometni savez.

Portugal je prijavio Uefi listu 23 nogometaša koja konkuriraju za nastup na otvaranju Lige nacija, a na popis nije uvršten 35-godišnji napadač Juventusa. Portugal tri dana kasnije gostuje u Švedskoj.

