Nakon poraza u četvrtfinalu završnog turnira Lige prvaka u Lisabonu, trener Atletico Madrida Diego Simeone istaknuo je da nisu uspjeli nametnuti svoju igru, te je čestitao Leipzigu na prolazu u polufinale.

IMA SAMO 33 GODINE, A APSOLUTNI JE TRENERSKI HIT EUROPE: Senzacionalni strateg Leipziga otkrio tajnu uspjeha

“Dečki su dali sto posto, ali nismo uspjeli nametnuti svoju igru. Oni su bili brži, dobili su većinu duela. Moram priznati da mi se sviđa njihov entuzijazam i svježina s kojoj su igrali. Zasluženo su pobijedili i čestitam im na prolazu u polufinale”, rekao je Atléticov trener Diego Simeone. Na internetu se pojavila njegova reakcija nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Reakcije i izraz lica El Choloa govori sve…

Diego Simeone's reaction to the full-time whistle says it all 💔 pic.twitter.com/wt3iLr7pMo

— DAZN Canada (@DAZN_CA) August 13, 2020