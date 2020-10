SVI PRIČAJU O FANTASTIČNOJ UTAKMICI BRADARIĆA I BUDIMIRA, ALI – Dalić za njih ima nemilosrdnu poruku – ‘Zadovoljan sam, međutim…’

Dalić nije želio nikoga posebno isticati, naglasivši kako je generalno zadovoljan utakmicom

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić bio je zadovoljan nakon pobjede nad Švicarskom, ali i dalje stoji čvrsto na zemlji, svjestan činjenice da su pred Hrvatskom dva zahtjevna ispita u Ligi nacija protiv Švedske i Francuske.

“Dali smo priliku igračima koji su bili prvi put s nama ili nisu igrali puno u reprezentaciji. Oni su u St. Gallenu pokazali da mogu i da imaju kvalitetu, ali trebaju se dokazivati iz utakmice u utakmicu i čuvati svoje mjesto u reprezentaciji. Žao mi je da nismo svima mogli dati šansu, primjerice Oršiću ili Čolaku, ali bit će prilike. Jednostavno, tako smo odlučili rasporediti snage i minutažu,” kazao je hrvatski strateg nakon utakmice.

Dalić nije želio nikoga posebno isticati, naglasivši kako je generalno zadovoljan utakmicom.

“Ne želim govoriti o pojedincima, generalno sam zadovoljan, ali to je samo jedna prijateljska utakmica. A na jednoj utakmici se ne može živjeti, moramo biti još bolji i kvalitetniji, ali ovo je dobar put.”, dodao je Dalić koji je unaprijed planirao uvođenje Brozovića, Perišića i Modrića u nastavku utakmice.

Debitanti oduševili

“Tako smo se dogovorili, željeli su osjetiti teren i odraditi određenu minutažu. Uostalom, Badelj je stigao iz Genoe gdje jedno vrijeme nije trenirao zbog već poznate situacije pa nije bio spreman za cijelu utakmicu, a Pašalić i Kovačić su prije tri dana odigrali prvenstvene utakmice pa smo željeli rasporediti snage tako da nikoga pretjerano ne opteretimo.”

Koliko god ne želi govoriti o imenima, teško je ne spomenuti vrlo dobre debitantske nastupe Ante Budimira i Domagoja Bradarića.

“Bradarić i Budimir poziv u reprezentaciju zaslužili su svojim igrama u klubu i to su na ovoj utakmici potvrdili. Zadovoljan sam onime što su pokazali, ali moraju biti još bolji i kvalitetniji, jer svi mi moramo znati da nas u nedjelju i srijedu čekaju dvije teške utakmice i da moramo nastaviti pobjeđivati. Dobro je to što smo popravili dojam i ozračje koje smo pokvarili u rujnu. Ja ni tada nisam paničario i radio dramu, jer sam znao da možemo bolje. To smo, uostalom, potvrdili ovom pobjedom,” zaključio je Dalić.