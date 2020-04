Za osobu koju su sponzorirale brojne moćne kompanije tijekom karijere čini se nevjerojatno da je spiskao sav taj novac

Fenomenalan, čaroban, neponovljiv. Kad pričamo o Ronaldinhu, obično su to epiteti koje vežemo uz njegovo ime. Brazilac je bio utjelovljenje “Joge Bonito” na terenu, nerješiva zagonetka za sve braniče ovog svijeta. Igrao je s lakoćom kakva se rijetko viđa, a s istom se lakoćom i strovalio u osobnu provaliju nakon što je prestao ozbiljno igrati nogomet.

Na velikoj se nogometnoj sceni predstavio 2002. godine, kad je na Svjetskom prvenstvu oko vrata stavio zlatnu medalju i zajedno s Rivaldom i Ronaldom činio vjerojatno najubojitiji trio u povijesti nogometa.

No još dok je igrao u PSG-u, žmirilo se na njegove poroke. Brazilac je volio noćni život, ali je bio pretalentiran da bi ga se kažnjavalo. U Barceloni je stekao status legende, ali se 2008. godine sve počelo urušavati.

Klub je prestao imati sluha za njegove mušice. Kako je posvjedočio njegov nekadašnji suigrač Aleksandr Hleb za portal Goal, na treninge je znao dolaziti pijan zajedno s još jednom zvijezdom, Portugalcem Decom. Barcelona ga je tad prodala jer su se bojali da ne pokvari tad još mladog Lionela Messija koji je bio predodređen za novu zvijezdu katalonskog kluba.

Početak kraja

Njegov odlazak u Milano bio je vrlo uzbudljiv za navijače, ali su jako brzo shvatili da nije više riječ o onom starom Ronaldinhu, koji je žario i palio nogometnim travnjacima. Istina, zabio je 26 golova u 95 utakmica za Milan, ali njegova fizička sprema sve je više opadala pa je nestajalo i one njegove nogometne čarolije.

Bilo je nakon Milana jasno da nije više za europski nogomet pa se vratio u Brazil i skrasio se u Atletico Mineiru, gdje je odigrao još dobrog nogometa, ali daleko od velike scene. Nakon epizoda u Meksiku i povratka u Brazil odlučio je završiti karijeru.

A onda su krenuli problemi sa zakonom. Ronaldinhu je 2015. godine oduzeta putovnica jer je bespravno gradio rivicu pored svoje kuće na jezeru u Porto Alegreu, a dobio je i kaznu od otprilike 1,7 milijuna eura. Kaznu nije platio pa su mu je vlasti povećale za još oko 300 tisuća eura, a bio je to samo dio njegovih ukupnih dugovanja, piše britanski Daily Mail.

Za osobu koju su sponzorirale brojne moćne kompanije tijekom karijere čini se nevjerojatno da su takva dugovanja postojala.

Ronaldinho je slab na žene koje su ga također u životu koštale. Skandal je nastao kad se u brazilskoj javnosti pojavila informacija da se sprema oženiti dvije žene koje su kod njega tada živjele. Ronaldinho je kasnije negirao tu glasinu. Brazil je zemlja u kojoj su građani veoma religiozni, a ovo je prkosilo osnovnim katoličkim načelima.

Zločin i kazna

Njegov odlazak u paragvajski zatvor, nakon svega, ne predstavlja ni toliko iznenađenje, nagađa se samo tko mu je platio ogromnu jamčevinu. Neki su ovih dana tvrdili da je to bio Lionel Messi, no ispostavilo se da to nije istina.

No Ronaldinho je svu tu situaciju podnio s osmijehom. U zatvoru se, bar prema snimkama, zabavljao sa zatvorenicima i fotografirao se s čuvarima, u Paragvaju je on trenutno najveća zvijezda. Kako će uspjeti predriblati ove probleme, ni on sam vjerojatno ne zna. Dok ne smisli, ostaje u kućnom pritvoru u luksuznom hotelu.