ŠVEDSKI MAJSTOR ZABIO GOLČINU PA – POCRVENIO: Koliko god je ovaj udarac bio genijalan, toliko je mjesto proslave bilo bedasto

Larsson je u šestoj minuti sudačke nadoknade pogodio same rašlje

Veznjak švedske nogometne reprezentacije Sebastian Larsson vratio se ove godine kući nakon što je kompletni dosadašnji dio profesionalne karijere odradio u Engleskoj. AIK je njegova momčad,, a u pitanju je trenutačno vodeći sastav švedskog prvenstva.

Do boda, odnosno trećeg uzastopnog remija, AIK je stigao u ponedjeljak odigravši 1-1 protiv Malmöa kojeg je u vodstvo u 44. minuti doveo Anders Christiansen. Bio je to i jedini pogodak na susretu sve do šeste minute sudačke nadoknade kada je Larsson remek-djelom iz slobodnog udarca postavio konačan rezultat.

Vrhunski udarac

No, koliko god je taj pogodak bio genijalan, toliko je Larssonovo mjesto proslave bilo bedasto. Odlučio je 33-godišnjak izjednačenje slaviti pred klupom suparnika, što mu je uz postojeću javnu opomenu iz 70. minute donijelo novu, potom i isključenje.

Zbog svog se postupka kasnije ispričao putem Instagrama.