Posebno ih je zasmetalo što im nije dosuđen jedanaesterac

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je u 3. kolu A skupine Lige nacija u Zagrebu Švedsku s 2:1.

Pogotke su za Hrvatsku postigli Nikola Vlašić (32′) i Andrej Kramarić (84′), dok je za Šveđane zabio Marcus Berg (66′).

Hrvatskoj su to prvi bodovi u ovogodišnjoj Ligi nacija, no Šveđani su očito bili ogorčeni suđenjem u ovoj utakmici. Njihov izbornik Janne Andersson je nakon utakmice imao što reći o suđenju, nazvao je “predstavu” škotskog suca Johna Beatona i njegovih pomoćnika “jednom od najgorih otkad je od izbornik”, a pridružili su mu se kasnije i igrači.

BOLJE DA GA HRVATI NISU RAZUMJELI: Švedski izbornik iznio teške optužbe nakon utakmice, zabranio je da se to prevodi na hrvatski

‘Sutra ću to zaboraviti’

Posebno ih je zasmetalo što im nije dosuđen jedanaesterac.

“Bio je to čisti penal, ne trebamo o tome ni pričati. Gol je bio prazan i on je igrao rukom. Ne znam što reći osim da moramo to prihvatiti, ali bio je to čisti kazneni udarac. Ali to se događa. Suci griješe i ja ću ovo već sutra zaboraviti“, rekao je nakon utakmice za švedske medije Dejan Kuluševski, najskuplji igrač Švedske kojeg uspoređuju sa Zlatanom Ibrahimovićem.

NEVJEROJATAN POTEZ ŠVEĐANA: Pogledajte što su napravili na konferenciji nakon poraza od Vatrenih

“Ta situacija je promijenila sve. Mislim da je u ovoj utakmici bilo dosta čudnih odluka. U isto vrijeme, ne želim sjediti tu i žaliti se toliko na suđenje, ali mogu reći da nisam zadovoljan kako je sudac odradio svoju rolu“,