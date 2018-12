SVE JE JASNIJA BUDUĆNOST NIKOLE VLAŠIĆA: ‘To je na granici ludila po pitanjima poslovanja i zdravog razuma’

‘Za nas je pozicija Nikole Vlašića iznimno važna, a i on sam kaže da bi volio ostati u CSKA’

Direktor moskovskog CSKA Roman Babajev unaprijed je potpisao kapitulaciju u borbi protiv financijski moćnijih klubova koji će svoje redove željeti pojačati hrvatskim nogometašem Nikolom Vlašićem.

Povremeni hrvatski nogometni reprezentativac član je Evertonove momčadi, u Moskvi igra kao igrač na posudbi iz tog premierligaškog kluba. Njegove dobre igre – a posebice se to odnosi na izdanja iz Lige prvaka u kojoj je rušio i Real Madrid i u kojoj je postigao tri gola uz dvije asistencije u šest odigranih utakmice – privlače interes mnogih. Babajev kaže da je nemoćan u ideji da Vlašića zadrži.

Everton vodi glavnu riječ

“S Evertonom smo u neslužbenim pregovorima. Za nas je pozicija Nikole Vlašića iznimno važna, a i on sam kaže da bi volio ostati u CSKA. Svjesni smo da za njega postoji interes. Posao je posao, a shvaća to i engleski klub. Dođe li za njega dobra ponuda zašto bi ga ostavili kod nas? Nije to jednostavno… Ali je jasno da CSKA ne može izdvojiti svotu kakva se veže uz njegovo ime”, kaže Babajev i dodaje:

“Ona nadmašuje deset milijuna eura. Ako se ne varam Everton je njegov transfer iz Hajduka platio gotovo 11 milijuna eura i sigurno žele vratiti taj novac. Mnogi ga prate, igra uistinu dobro.”

To nema smisla

Potom direktor ovog moskovskog kluba podvlači sve i nekim konkretnim brojkama spominjući klupske rekorde u iznosu od 10-11 milijuna eura.

“Mislim da nismo za njega spremni potrošiti više u odnosu na naše rekordne transfere. I ne radi se ovdje samo o financijama, nema smisla toliko novac dati za jednog igrača u ruskom prvenstvu. Teško je to kasnije vratiti. A potrošiti više od 15 milijuna na igrača u Rusiji na granici je ludila po pitanjima poslovanja i zdravog razuma”, zaključio je Babajev temu koju donosi Sportbox.ru.