SVAŠTA SE DOGAĐALO NA POLJUDU: Ivković i dalje nema pobjedu protiv Tudora; ‘Supruga će sad imati još više materijala da me zafrkava’

‘Supruga će sad imati još materijala da me zafrkava’

U prvoj utakmici nastavka Prve HNL, nakon gotovo tromjesečne stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa, Hajduk je jučer na praznom Poljudu svladao Inter iz Zaprešića sa 2:1.

Bila je to utakmica o kojoj će se još danima pričati. Što se sve događalo u utakmici, od one lopte na crti koja je prethodila Juranovićevom ubačaju i Soldinom crvenom, Caktaševog ponavljanja penala, sudačke nadoknade od preko 10 minuta, možete pročitati – OVDJE.

Vratio se nogomet i rasprave o suđenju i sudačkim odlukama

Od tri utakmice koje su odigrane u Hrvatskoj nakon povratka nogometu, u njih dvije pričamo o sucima. Nakon one sudačke katastrofe u polufinalu Kupa na Rujevici, novinarska pera i sudački eksperti bave se i situacijama jučer u Splitu…

“Očito i suci traže svoju formu normalnog izvršavanja svog posla, kao što to i igrači traže. Nema problema, baš da vidimo kad će ju naći”, kazao nam je trener Intera Tomislav Ivković dan nakon dvoboja u kojem su njegovi nogometaši pružili dobru partiju, ali su u 97. ostali bez boda zbog gola Dimitrova glavom. No, i sam će Ivković reći “što ti to vrijedi, kad su bodovi ostali u Splitu”…

“Gledajte, predugo sam u nogometu da bi to mene moglo poremetiti. Razmišljam već o sljedećoj utakmici protiv Gorice, sve su to stvari koje se događaju. Mene zanima samo naša momčad, moji dečki, a ovo sve drugo, ne mogu utjecati na to. Automatski se onda izuzimam od toga”.

Dojma smo da su nogometaši Intera bili spremni za utakmicu i pružili dobru partiju. Vidi se kako imaju glad za pobjedama, nužnim bodovima za ostankom u ligi…

‘Nismo htjeli braniti rezultat, nego igrati nogomet i u drugom dijelu’

“Bilo je dobro u prvom poluvremenu, u svlačionicu smo otišli s vodstvom. Imali smo i onu situaciju za 2:0, kad je golman Hajduka Posavec obranio onaj sjajan udarac. Ideja Mamuta je bila perfektna. Na poluvremenu smo se dogovorili da ne branimo rezultat nego da idemo i dalje igrati nogomet, da bi eventualno zabili i taj drugi. Znali smo da će Hajduk krenuti na sve ili ništa. Međutim, dogodio se taj penal, izgubili smo nakon toga igrača i sve se okrenulo na njihov mlin. Hajduk je uveo sve što je mogao uvesti. Ima veliki broj igrača i to je bilo to”.

Glavni sudac utakmice bio je Zdenko Lovrić (38). Utakmica na Poljudu bila mu je tek druga prvoligaška utakmica u životu, prva u ovoj sezoni. Iako je priliku Lovrić dobio jer se mislilo kako će ovo biti “lagana utakmica” za suđenje, na kraju je bilo sve samo ne lagano. No, Lovriću je ovo bila jako dobro škola za budućnost njega kao suca u HNL-u. Iskustvo kakvo mu treba, situacije s kakvim će se susretati i dalje u karijeri…

“Rekli su mi da je sedam i pol minuta sudačke nadoknade bilo zbog VAR-a, znači na VAR-u se izgubilo sedam i pol minuta, a ovo ostalo je nadoknadio zbog izmjena. No, na kraju se igralo čak dvanaest i pol minuta duže. Znate, puno se tu vremena izgubilo na razmišljanje je li bilo ili nije bilo”.

Uz pomoć VAR-a Lovrić je očito došao do dokaza da je lopta dirala crtu prije nego što je dosuđen penal za Bijele nakon udarca Juranovića i blokiranja Solde, zbog kojeg je dobio crveni jer se poslužio, kako je to pokazao VAR, pritom rukom. Koliko god to mnogima sumnjivo izgledalo…

‘Bebek kaže da ne može tvrditi da je lopta bila sto posto vani’

“Što da ja radim sad. To je njegov posao. Čujte, kaže Bebek da ne može tvrditi da je lopta bila sto posto vani. To je njegovo viđenje. Međutim, sudac je taj koji odlučuje”, dodaje Ivković.

Naše mišljenje je da, čim ga je Ivan Bebek kao VAR sudac zvao, vjerojatno je bio drugačijeg mišljenja, ali Lovrić Ismajlijev kontakt s nogom suparnika kod pobjedničkog gola Bijelih očito nije vidio kao dovoljno čvrst da svira prekršaj u napadu. “I pojeo vuk magare”…

“Igrači su bili rezignirani zbog svega, tužni, kao što je to slučaj u svakoj takvoj situaciji. Međutim, to je nogomet. Mi se moramo spremiti za sljedeću utakmicu koja nas čeka. Ovo što se dogodilo je iza nas. Prošlo svršeno vrijeme. Ako budemo gubili vrijeme na razmišljanje što se dogodilo, onda smo u problemu”.

Penal, je li bio ili ne, vaše viđenje?

“On je tako dosudio i to je to. Ne volim komentirati suđenje. Neću ulaziti u te polemike”.

Glavni čovjek Intera Branko Laljak bio je uzrujan nakon završetka dvoboja. Ono što je doživio na Poljudu očito nije mogao prihvatiti jer bilo je dosta vidljivo kako su se stvari odvijale, iako je kasno za bilo što, a najavljene “likvidacije” Intera i olakšavanje HNL-u čista je njegova frustracija. Razumljivo i zašto…

‘Laljak je direktor kluba i ima pravo komentirati što želi’

“On je direktor kluba i ima pravo komentirati što želi. Na meni je da vodim ove dečke i razmišljam o momčadi, ništa drugo”.

Hajduk je na startu ove sezone na Poljudu slavio protiv Intera s 3:1, ali su onda prije zimske pauze remizirali u Zaprešiću. Ivković nikad u karijeri nije pobijedio Igora Tudora, a tako je ostalo i sad. To mu na nos nabija i supruga. Malo ga je uoči ovog dvoboja zafrkavala. Ovih dana od ranog jutra mu je govorila kako “sad može pričati, ali da pazi jer mu Tudor dolazi…”

“Haha, da, imat će sad još više materijala za zezanje. Do sljedeće utakmice”, zaključio je Tomislav Ivković koji će do kraja imati težak posao ostanka u HNL-u.