Sjeverna Makedonija je u finalu play-offa skupine D u Tbilisiju pobijedila Gruziju 1:0 i tako prvi put u povijesti izborila plasman na EURO.

Junak utakmice bio je 37-godišnji Goran Pandev koji je u 56. minuti postigao jedini pogodak na utakmici, svoj 36. gol u 114. nastupu u dresu nacionalne vrste.

Bila je to sjajna akcija u četiri poteza u kojoj su sudjelovali “Talijani”, veznjak Napolija Elif Elmas, napadač Udinesea Ilija Nestorovski i napadač Genoe Pandev.

POZNATE SU SVE SKUPINE EUROPSKOG PRVENSTVA: Evo kad, s kim i gdje igra Hrvatska te kako će izgledati cijelo natjecanje

Iako je u originalu William Wallace kojem je nadimak Hrabro Srce Škot, imaju Makedonci i svog heroja. Pandev kaže da su mu se u ovoj utakmici ostvarili snovi.

“Jako sam sretan, igrao sam mnogo velikih utakmica u karijeri, ali ovako sretan nikad nisam bio. Mislim da je moje iskustvo pomoglo reprezentaciji u ovom uspjehu”, rekao je Pandev nakon utakmice pa dodao:

“Ostvario nam se san. Svi znamo da je bio dug put do ovoga, ali dečki su stvarno zaslužili Euro i vjerojatno još uvijek nismo svjesni što smo postigli. Sretni smo, tek ćemo u idućim danima shvatiti što smo napravili. Ne vjerujem da sam u 38. godini života uspio otići na Euro”, zaključio je makedonski kapetan.

Do play-offa za odlazak na EP Makedonci su stigli s obzirom na to su prošle godine u grupi D Lige nacija bili bolji od Armenije, Gibraltara i Lihtenštajna, a potom su u polufinalu play-offa pobijedili Kosovo.

Georgia and North Macedonia meet today with a first-ever trip to the European Championships on the line.

The fans are ready 🔥 pic.twitter.com/ypGszI4dYg

— B/R Football (@brfootball) November 12, 2020