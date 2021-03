Utakmicu Hrvatske i Malte kao i viđeno u ovom kvalifikacijskom ciklusu za Net.hr komentira Tomislav Ivković (60)

Dvije pobjede i jedan poraz. Rezime je jučer završenog prvog kvalifikacijskog ciklusa za odlazak na SP u Katar 2022. Slovenija nas je šokirala na startu, probudila prije tjedan dana da tako kažemo, da bi Hrvatska nakon toga protekle subote na Rujevici pobijedila teškom mukom Cipar 1:0 golom Marija Pašalića i u utorak Maltu 3:0, golovima Perišića, Modrića iz penala i Brekala, tek nakon ulaska spomenutih vedeta u drugom dijelu plus još Borna Barišić, koji je s lijeve strane asistirao majstorski Perišiću za gol. Nije ni, ruku na srce, protiv Malte to bilo nešto posebno dobro, ali tri gola i tri boda ono su što se pamti.

Svaka čast na dvije odrađane utakmice protiv Cipra i Malte ali za Euro će nam ipak trebati bolja Hrvatska. Ivan Perišić jučer je nakon utakmice kazao kako nema brige za to, kad dođe Euro da će biti pravi, da će biti spremni, kako smo uvijek dobri na velikim natjecanjima. Vjerovat ćemo mu na riječ. Moraju biti pravi. Dalić je napravio čak sedam promjena, pa je utakmicu protiv Malte započeo u sastavu:

“Livaković; Juranović, Vida, Duje Ćaleta Car, Melnjak; Kovačić, Badelj, Pašalić; Vlašić, Budimir, Oršić.

‘Juranović je bio najkonkretniji hrvatski reprezentativac u prvom dijelu’

“Dobro, možda je Hrvatska ušla s malo previše želje i nervoze u utakmicu, da ju što prije riješimo, da što prije zabijemo gol. To se vidjelo i onda smo se svi skupljali, tri-četiri igrača na jednom mjestu, umjesto da su bekovi stali široko na liniju na jednu i drugu stranu, pa da Vlašić, Pašalić i drugi vezni igrači ulaze i traže međuprostor, da bi napravili suradnju dva na jedan ili jedan na jedan po boku. Tako da, nismo to baš radili. Po desnoj strani Juranović je još tražio, probao i bio naš najkonkretniji igrač to prvo poluvrijeme. No, Melnjak na lijevoj strani, zajedno s Oršićem, nije uspio napraviti tu prevagu. Nisu oni nama zaprijetili ali vidio se neki grč i nervoza na našim igračima, nije bilo opuštenosti zato što su možda mislili da će biti eventualno lakše, a isto ih je pritiskalo to psihološko stanje da moraju zabiti gol, hajmo zabiti gol što prije da bi imali mirnu utakmicu. Međutim, dobra strana je to da nam Malta nije napravila niti jednu šansu, da su nam puknuli jednom na gol i dobili smo 3:0. Utakmica se gleda u završetku, dobro su ušli u utakmicu Perišić, Brekalo, Barišić i Luka, oni su donijeli mirnoću. I kad su oni ušli, kao da je i momčad osjetila da je sad u pitanju nešto drugo, neka druga situacija. I oni su bili dosta pali ulaskom glavnih igrača”, kazao nam je Tomislav Ivković, poznati hrvatski trener i cijenjeni sukomentator nogometnih događanja.

‘I Talijani su stalno izlazili i odlazili na Svjetska prvenstva, na frku, na strku’

Nekad vrhunski golman, danas trener koji je najbolje svoje trenersko razdoblje imao u Lokomotivi, ne samo zbog finala Kupa i drugog mjesta u prvenstvu nego i zbog perioda od 2011.do 2015. kad su lokosi pod njim igrali jako dobar nogomet u HNL-u i kad je on 2013. i službeno bio najbolji trener HNL-a, u izboru u kojem su sudjelovali članovi Nogometnog sindikata, te hrvatski reprezentativci, kao i počasni članovi a mnoštvo je mladih igrača napravilo iskorak u reprezentaciji…

Tomislav Ivković je tip koji od mladih dana ima tu samouvjerenost, koji zna što govori i koji stoji iza toga što kaže. Kako bi se ono reklo, čovjek ima i pokriće za izrečeno…

Kažu oni stariji novinari kako je takav bio i kao golman Dinama iz Zagreba, Dinama iz Vinkovaca, Crvene zvezde, Tirol Innsbrucka, Wiener Sportcluba, Sportinga iz Lisabona, Genka, Vitórije de Setúbal i ostalih klubova za koje je branio…

Potpisnik ovog teksta je malo mlađi pa, nemojte mu zamjeriti, nije pratio Ivkovića kao nogometaša ali kao trener i sukomentator ima potrebno znanje i iskustvo. Njegova trenerska i komentatorska riječ svakako imaju težinu…

Stoga, upitali smo ga kakav je njegov dojam nakon tri uvodne utakmice Hrvatske u skupini H kvalifikacija za SP? Nije to bila baš uvjerljiva igra, kad podvučemo crtu…

“Gledajte, i Talijani su stalno izlazili i odlazili na Svjetska prvenstva, na frku, na strku, prolazili su na SP-ima u grupi u zadnjim trenucima. Tu je najbitnije da se prođe, da se pobjedi a poslije se nitko ne sjeća kakva je bila igra i kakva je bila situacija, nego se na kraju zbrajaju bodovi. Evo vidite, Slovenija je dobila nas i što sad, izgubila je dvije zaredom i pali su na petu poziciju, dok smo mi sad vodeći u grupi zajedno s Rusijom, koja ima isto šest bodova samo lošiju gol razliku. I sad će Slovenci biti iz onog čuda – gubitnici”, govori nam Tomislav Ivković.

Rezultati jučerašnjih utakmica u skupini H idu nam na ruku – vodeći smo

Da, rezultati nam itekako idu na ruku. Cipar je priredio iznenađenje pobijedivši kod kuće Sloveniju s 1:0. Pogodak odluke zabio je Ioannis Pittas u 42. minuti. Slovačka je kod kuće svladala Rusiju s 2:1 i dodatno zakomplicirala situaciju u skupini. Pogotke su za Slovake dali Skriniar (38) i Mak (74), a za Rusiju Fernandes (74). Baš nas je pogodilo, kako se ono kaže. A kako je loše počelo…

“To je nogomet, u nogometu se mijenjaju situacije, iz utakmice u utakmicu se mijenjaju situacije. Eto, Rusi su izgubili također od Slovačke koja je s Maltom igrala 2:2, pa sad vi vidite što je nogomet. A Hrvatska je dva sraza s Ciprom i Maltom priveli pozitivno kraju, zabili ukupno četiri gola, imamo dobru 4-1 gol razliku i sad na ovim dvobojima, koji su pod navodnicima jači, a vidimo da su sve komplicirane, vidjeli smo to u ove dvije utakmice doma kad smo igrali, znači tu nema nekog velikog favorita. Jer, mi moramo napokon spustiti ta visoka očekivanja, ljestvicu, jer ovo nije ona Hrvatska iz Rusije, nije to ista momčad. Sad treba vidjeti, razmisliti kako će ova mlada U-21 izabrana vrsta završiti svoje Euro. Sigurno da tamo ima nekolicina igrača koja bi mogla ući u kadar od 23 za Euro za seniore. Jer, mislim da Dalić samim nekim izborom će pokazat na koga će računati u budućnosti ili ne ali sad je situacija da to EP završi više priču o zaslugama ili ne zaslugama i da idu oni koji budu u formi, oni koji zaslužuju da idu. A sad, prednost nad nekim igračima trebaju dobiti neki igrači iz U-21”, zaključio je Tomislav Ivković.