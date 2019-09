SVA TAKTIČKA GENIJALNOST NENADA BJELICE: Secirali smo kako je ubio Talijane njihovim oružjem. Je li moguće proljeće u Ligi prvaka?

Bjelica je povukao izrazito hazarderski potez, ako ćemo realno sagledati situaciju.

“Nekad dobijete u trbuhu osjećaj da trebate to napraviti. Od prvog trenutka dobio sam osjećaj da trebam tako igrati, pripremiti ekipu, a nismo htjeli biti defenzivni već vršiti pritisak na stopere i vezne igrače. Zato smo se odlučili na ovaj 3-5-2, pokrili smo sve njihove opasne točke i znali smo da ćemo doći do šansi koje smo na kraju iskoristili”, izjavio je to trener Dinama Nenad Bjelica, u smirenom tonu, kao da je upravo, uz dužno poštovanje, odigrao utakmicu protiv Slaven Belupa, a ne protiv favorizirane talijanske senzacije, Atalante.

Atalanta je čudo od momčadi, o čemu je ranije pisao autor ovog članka. I ne nazivaju je bezrazložno senzacijom, odnosno, momčadi koja sije strah po talijanskoj ligi zbog sulude količine golova koju postiže i ultranapadačke igre u pomalo dosadnjikavom svijetu defenzivnog apeninskog nogometa. Atalanta nije postojala na Maksimiru. Bjelica je uspio anulirati igru protivnika i to na poprilično neortodoksan način, zrcaljenjem.

“Mi nikada ovako nismo igrali i nikada nismo igrali protiv ovakve ekipe. Imali smo dileme, ali smo skupili hrabrost i na kraju promijenili sustav. Malo nam je trebalo hrabrosti, ali odlučili smo se. U ponedjeljak smo odradili prvi taktički trening i samo do sada popravili neke detalje… Morali smo to skrivati i sada vam je jasno zašto nisam mogao ništa otkriti. U nogometu je važan faktor iznenađenja, a mi smo ih iznenadili time da smo zrcalili njihovu igru. Ja sam bio uvjeren da ćemo biti bolji i bili smo”, objasnio je Bjelica svoju zamisao.

Hazarder

Čovjek je povukao izrazito hazarderski potez, ako ćemo realno sagledati situaciju. Dinamo nikada nije igrao u formaciji 3-5-2 kod Nenada Bjelice, a rijetko je čak igrao i u 4-3-3, no, Bjelica je već toliko puta do sada dokazao kako ima vrlo dobar “gut feeling” i kako ga valja slušati. Isprva, kada su objavljeni sastavi za utakmicu, mnogi su ostali začuđeni vidjevši trojicu stopera u igri i deficit krilnih igrača, koji su prema svim pretpostavkama uoči utakmice trebali biti ključni igrači. Užurbano se, do početka utakmice, nagađalo koju će formaciju i još važnije, koju će taktiku, Nenad Bjelica koristiti. Na koncu činilo se kako će to biti 4-3-3 formacija, ali kada je utakmica krenula ubrzo je postalo jasno kako će Dinamo igrati u dosad neviđenoj 3-5-2 formaciji.

Ruku na srce, navijači i hrvatski novinari posebice, dobiju fraze kada neki trener odluči eksperimentirati s formacijama i idejama u ključnim utakmicama, ali s Bjelicom to jednostavno mora biti iznimka. Reći ćemo to makar nas osuđivali, Nenad Bjelica trenutno je najbolji hrvatski trener, a konkurirat će i za najboljeg svih vremena. Eto. Iako se nekome možda čini da utakmica s Atalantom nije neko mjerilo, bila je to najbolja utakmica Dinama u posljednjih 30 godina, ako ne i više. Bio je to Bjeličin doktorat i utakmica za čiji je ishod isključivo on sam ponajviše zaslužan.

Što je to napravio?

Bilo je jasno čak i nogometnim laicima da će protiv ovakve Atalante koja igra s trojicom u zadnjoj liniji, u nekoj hibridnoj 3-5-2 formaciji, Dinamo trebati pojačanje u veznom redu jer u protivnom bi se prekobrojnost Talijana u središnjici vrlo brzo osjetila i donijela im prevagu. Bjelica je ovdje napravio vrlo zanimljiv “tweak”. Stoperu Dini Periću dao je ulogu koja je u potpunosti neutralizirala najopasniji međulinijski dvojac Atalante, Gomez – Iličić. Ova dvojica se praktički rotiraju na pozicijama drugog napadača i polušpice, katkada su obojica “desetke”, odnosno odiniraju međuprostorom i izrazito ih je teško kontrolirati u sustavima koji ne nude zašitu na tom dijelu terena. Bjelica im je u prostor gurnuo Perića, koji je u potpunosti izdominirao i čak je više igrao ulogu defenzivnog veznog nego trećeg stopera, što je na papiru trebala biti ideja, ali Bjelici je to je bila i namjera. Perić je ovu rolu odradio maestralno i bio jedan od ključnih igrača time što je ovoj dvojici ograničio kretanje i prijem lopte, odnosno što im nije dozvolio distribuciju prema Duvanu Zapati.

S druge strane, Atalanta u špici ima tipa koji uživa u duel-igri sa stoperima i živi od akcija u kojima je leđima okrenut golu s braničem na leđima. Duvan Zapata je prvi ozbiljan udarac u okvir vrata uputio u 73. minuti i to kada je Dinamo na trenutak odmarao od pressinga. Taj je podatak dovoljan dokaz koliko su ga Teophile i Dilaver uspjeli pripitomiti, odnosno koliko je ostatak ekipe uspio začepiti kanale koji vode do Kolumbijca.

Mislav Oršić

Nadalje, krucijalan potez bio je i postavljanje More i Ademija na pozicije centralnih venznjaka s ponešto novijim ulogama. Obojica imaju izrazitu trkačku moć i cijelu su utakmicu agresivno pritiskali protvnike u gotovo jednakom intenzitetu, te su samim time natjerali goste na preskakanje igre, na što ovi nisu navikli. Uz sve to, obojica su igrala u nekoj box-to-box ulozi pa se tako Ademi našao i u ulozi asistenta nakon što je iz drugog plana spustio loptu Mislavu Oršiću za drugi pogodak.

Uloga koju je namjenio Mislavu Oršiću bila je pun pogodak. Oršić se na koncu umjesto na krilu našao na poziciji drugog napadača i to ne bilo kakvog. Oršić je imao zadatak kretnjama kroz međuprostor i zadnju liniju stvarati pomutnju i odradio je to velemajstorski. Nešto tromija obrana Atalante nije se mogla nositi s Oršićevim zabadanjima i zujanjem po međuprostoru pa su ga jednostavno propuštali, a ovaj je to maksimalno iskoristio zabivši tri gola. Dakako, puno je Oršiću pomogao i Bruno Petković koji je imao svoju standardnu ulogu fizički i trkački razbiti stopere, a podatak da je bio u čak 30 duela u jednoj utakmici je zaista frapantan.

Ubio ih njihovim oružjem

Nikako se ne smije umanjiti doprinos Danija Olma kojemu je Bjelica dao više slobode za kreaciju, a ovaj je to sjajno iskoristio sudjelovavši u kreaciji tri od četiri gola, bacao je minijature, dijelio lopte, otvarao prostor, a upisao je čak i pomalo nestvarnih deset driblinga, uspredbe radi Liverpoolova je ekipa večer prije imala ukupno devet driblinga. Vrijedno je spomenuti i kako je Olmo dobio 19 do 27 duela u kojima se našao.

Na koncu dolazimo i do dvojca koji je kreirao možda i najveće iznenađenje na utakmici, bekova Petra Stojanovića i Marina Leovca. Leovac je zabio i asistirao, a Stojanović je upisao jednu asistenciju. Dvojac koji se često nalazio na udaru kritike preporodio se u ulozi “wing backa”, inače drugog najjačeg oružja Atalante nakon trija Gomez-Iličić-Zapata u napadu. Bekovi su odigrali izvanserijsku utakmicu u oba smjera i bili su ubojito oružije u rušenju Atalante.

Proljeće u Ligi prvaka?

I sada se vraćamo još kratko na Bjelicu. Čovjek je, kao što smo kazali, povukao zaista hazerderksi potez. Odlučio se za pristup na koji igrači, poput Perića i Oršića, do sada nisu često ili čak uopće igrali. Promijenio je formaciju i poremetio ustaljenu shemu te samim time je riskirao narušavanje kohezije. Međutim, ništa se od toga nije dogodilo. Bjelcia je ubio Atalantu njihovim oružjem i zapravo je pokazao svima koliko se lako nositi s tom ekipom, samo ako znaš. Dinamo je odigrao vrhnuskih 90 minuta, perfketnih, najboljih u novijoj povijesti, a sve je to izravna zasluga Nenada Bjelice koji je savršeno odradio taktičku pripremu, zatajio je od javnosti te koji je savršeno pročitao i anulirao igru momčadi s kojom se muče tamo neki Juventus, Napoli i Inter.

Rano je još da bi govorili o čudu i plasmanu u nokaut-fazu Lige prvaka, ali ako će Bjelica i dalje ovako pragmatično postupati i slušati svoj “gut feeling” koji ga očito ne vara, zašto ne bismo razgovarali o proljeću u Ligi prvaka? Šahtar je momčad koja je tek nedavno dobila novog trenera i još su itekako neposloženi, što je vidljivo iz blijede partije protiv Manchester Cityja i Dinamo je prema svim parametrima uključujući i jakosnu skupinu (treća Dinamo, Šahtar četvrta) favorit. Sa Cityjem su šanse male, ali eto, u prošlom ih je kolu slabašni Norwich, koji je po vrijednosti samo deset milijuna skuplji od Dinama, razbio. Čuda se događaju ove godine u Dinamu pa zašto ih ne očekivati još…