SUROVA POLJUDSKA STVARNOST: Čelnici kluba sami sebi zabili posljednje čavle u lijes; upravo zbog ovog Hajduk tone sve dublje

Čelnici kluba sami sebi zabili posljednje čavle u lijes i na sebe već na ljeto navukli bijes i očaj navijača

Hajduk nastavlja po starom. U još jednoj lošoj, negledljivoj utakmici, u kojoj je prava šteta što je uopće i netko morao proći dalje kako se bijedno igralo na prekrasnoj National Areni, rumunjska Steaua je sinoć s 2-1 svladala Hajduk, čime je ovosezonski europski put Bijelih završio ranije nego u prethodnih godina…

Kada se pritom uzme u obzir da je Hajduk već nakon tri kola HNL-a zaostaje sedam bodova za vodećim Osijekom, jasno je da se radi o potpunom krahu vizije uprave kluba. Na Poljudu ništa novo, rekli bi smo.

Ajmo sve što vrijedi prodati, a pojačanja nisu bitna

Hajdukovi drukeri naviknuli su na ispadanje iz Europe već tijekom ljeta, loše rezultate, katastrofalnu politiku kluba kojoj kao da je moto “ajmo sve što vrijedi prodati, a pojačanja nisu bitna”. Prodajama Josipa Radoševića i Tome Bašića uoči presudnih dvoboja u Europi, čelnici kluba sami sebi zabili posljednje čavle u lijes i na sebe već na ljesto navukli bijes i očaj navijača, kojima je već dosta razočaranja i kluba koji nema viziju.

Tome navijači Bijelih najviše mogu zahvaliti aktualnom Nadzornom odboru s Marasovićem i Šalinovićem na čelu, koji već duge tri godine upravlja klubom i to rade loše. Kormilare brodom prema oluji, iako je jasno da se brod počeo opasno ljuljati, a valovi su sve veći…

Upravo je spomenuti dvojac potjerao Brbića, pa Burića, a onda su prodali sve što vrijedi. Kao točka na i bila je smijena Ivana Kosa, ali što je znakovito, oni su to napravili pod pritiskom Torcide, a ne zato što su oni imali neku sliku da Kos ne radi dobro ili što je to bilo njihovo izvorno i osnovno mišljenje…

Svlačionicu nakrcali preplaćenim i nedokazanim strancima

Svlačionicu su nakrcali preplaćenim i nedokazanim strancima koji onda, nakon nekoliko godina, kako tko, odlaze iz kluba bez odštete, a zbog njih klupska dica sjede na klupi ili uopće niti nisu u fokusu.

Gdje je sad ona politika kluba da se treba gurati u prvi plan domaće dečke, nogometaše koji su ponikli u omladinskoj školi Hajduka? Sjetimo se samo donedavne klupske filozofije, da se iz kvalitetnog klupskog bazena traže igrači i da se svojim momcima, svojoj djeci, da šansa.

Da, bila je to baš filozofija koja je ostala samo to i ništa više – filozofija!

‘Mi smo svi u Splitu utučeni’

“Mi smo svi u Splitu utučeni, ali ne samo sad zbog ove utakmice, nego sve ovo zadnje vrijeme. Nas iznenađuju navijači koji su i dalje privrženi klubu, ali ovo što vidimo u igri je slabo. Navijači su korektiv u svemu. Ovdje ti vidiš jedno fanatično navijanje za Hajduka, a rezultata nema”, kazao nam je Ante Ivković Zonzi, nekadašnji igrač Hajduka iz 60-ih i ranih 70-ih godina.

Za Bile je Zonzi igrao od 1964. do 1971. (1973. je kao hajdukovac igrao za Toronto Croatiju na posudbi). Dao je ukupno 35 golova za Hajduk i odigrao 233 utakmice. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1971. i Kup 1967. Zagovornik je ideje, filozofije da u Hajduku moraju igrati uglavnom domaći igrači…

“Mi smo uvijek znali i bio je to zakon, ti moraš imati 70, 80% svoje djece u momčadi. To je onda Hajduk. Kupi ono najbolje što se može kupiti i u okviru vlastitih mogućnosti. Međutim, u hrvatskoj ligi se može ići van kad se hoće, a sa 18 godina momak mora igrati. U Jugoligi se igralo s 18 godina ako si nešto vrijedio, a on u Hrvatskoj ligi daje momka na posudbu. Ma koja posudba, on mora igrati ako nešto vrijedi. Pa ti si s 24 već star igrač u Hrvatskoj. Pa zato nam se događa da odlazi Bosančić, Galić i što ti ja znam tko je sve otišao. Svaka njima čast, zaradili su novce, međutim, Hajduk na ovaj način neće na zelenu granu”, govori nam Ante Ivković Zonzi koji na naše pitanje “koji je onda spas za Hajduk”, odgovara:

‘Na Poljudu je napravljena transfuzija krvi Hajduka’

“Nogometna škola u klubu mora raditi daleko bolje, a u zadnje dvije godine u Splitu, na Poljudu, je napravljena transfuzija krvi Hajduka. Promijenjeni su kompletno svi treneri. Oni misle da, ako su promijenili ime u akademiju, da će sad biti nešto bolje. To se uvijek zvalo omladinska škola Hajduka i tako treba biti. Bit je trener koji radi s djecom. A kapetan Zoran Nižić? S tim momkom je isto problem, nešto se događa. Da li je korektnost prema njegovom ponašanju u pitanju ili nešto drugo, ja to ne znam. Ne zna se niti kakav momak ima dogovor s Hajdukom. Međutim, svi njegovi suigrači od prošle godine su otišli iz kluba, a on još uvijek nije. Sad je tu neka dispoporcija. Činjenica je da niti jedan profesionalac ne bi sebi štetio na ovaj način da nema neki opravdan razlog. Ma strašno je to što se događa, što smo jučer gledali protiv Steaue. To je hajdučka slika i prilika, pravo stanje stvari”, zaključio je Ante Ivković Zonzi.

‘Na Poljudu prodaju prije nego što kupuju’

Nazvali smo i bivšeg izbornika Austrije i Hrvatske, Her Otta Barića da nam i on iskomentira surovu stvarnost Hajduka…

“Ma na Poljudu prodaju prije nego što kupuju. Oni su uvijek u zaostatku, oni uvijek izgube najvažnije igrače u važnom trenutku. To ne vrijedi samo za Hajduk, to vrijedi za sve naše momčadi. U ovom momentu manje navedeno vrijedi za Osijek. Ali, svi ti klubovi rade na tome da samo prodaju, da dobro prodaju. Ali, nije to cilj. Dinamo u ovom slučaju to uspijeva, ali kako dugo? Mislim, tako se ne stvaraju momčadi, to je protiv nogometa. Dugo sam bio trener vani, svaki predsjednik kluba želio je da u subotu, za vikend, imamo rasprodan stadion. To znači da moramo imati momčad, viziju, koju u hrvatkom nogometu, čast nekim klubovima, ne vidim. Hajduk na žalost to nema. Iskreno, neću ja njih više niti kritizirati. Pa oni nisu u stanju niti održavat travnjak kako spada. Imaju te velike, izdašne glazbene priredbe od koje imaju neke koristi, a igralište im je uništeno”, istaknuo je Otto Barić i dodao:

‘Gospodo, tako u nogometu – ne ide!’

“Jednom rječju, tako se ne stvara momčad koja može nešto napraviti. Makar oni imaju publiku koja ih prati, koja im pomaže, ali naravno da su navijači razočarani jer momčad ima premalu kvalitetu. Nisam za to da ‘ulica’ ili navijači vode klub, ali oni su prisiljeni na to. Jer jednostavno, čim je netko malo bolji on je već jučer prodan. Gospodo, tako u nogometu – ne ide! Oni nisu u stanju zadržati i napraviti igrače, takvo što je nemoguće niti komentirati. Nije to dobro, to nikako nije dobro i tako se ne ide naprijed”, izjavio je Otto Barić.