Hrvatska će, kako stvari sada stoje, vrlo vjerojatno imati još jednog svog predstavnika u Premier ligi. Slaven Bilić je sa svojim West Bromwichem u nastavak sezone krenuo loše, ali uspio se nakon dvije neuspješne utakmice vratiti na pobjedničke staze. Sinoć je protiv Sheffield Wednesdaya slavio s visokih 3:0.

“Postojao je pritisak , ali smo odgovorili kao kvalitetna momčad. Srećom, evo nas nazad i moram reći da sam stvarno ponosan na svoju momčad. Za nastavak sezone trebala nam je ova utakmica, trebala nam je ova pobjeda. Sad kad smo dobili zamah moramo ga zadržati i na tome moramo dalje graditi sve ovo”, rekao je nakon utakmice Slaven Bilić.

A “sve ovo” je, naravno, povratak West Broma u Premier ligu u kojoj je Slaven Bilić dosta uspješno vodio West Ham. Možda ga zato navijači zovu Super Slav, a možda i zbog toga što se West Bromeichu uoči sezone nije previđao ni blizu ovakav uspjeh.

Bivši hrvatski izbornik šest kola prije kraja ima jako dobru situaciju unatoč ne baš sjajnim rezultatima u posljednje četiri utakmice. Bilić je na drugom mjestu Championshipa, nedostaje mu tek bod da se izjednaći s prvoplasiranim Leedsom.

No puno bolja situacija je kad pogleda prema dolje. Trećeplasirani Brentford je na pet bodova udaljenosti, tako da im ostaje manevarskog prostora do kraja sezone. U sljedećih šest kola imaju dvije jake utakmice na kojima će prelomiti sezonu. To su Fulham i Derby County. Bilića drugo mjesto vodi direktno u Premier ligu, dok bi ga plasman od šestog do trećeg mjesta odveo u doigravanje za elitni razred engleskog nogometa.