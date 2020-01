SULUDI RASPLET OLMOVA TRANSFERA: Dinamo bi mogao pristati na mizernu odštetu, ali Dani će igrati u idealnom klubu

Olmo je, htjeli vi to priznati ili ne, svojim izvanserijskim igrama, na neki način zadužio klub

Ma zna mladi Dani Olmo što je najbolje za njega i možda je, pa makar i na uštrb nekoliko milijuna eura, najkorektnije pustiti ga da sam odluči gdje će nastaviti karijeru. Dakako, Dinamo sada ima jedinstvenu priliku zaraditi rekordan iznos od nekog transfera. Dosadašnji drži Marko Pjaca koji je za 23 milijuna eura prešao 2016. godine u Juventus, a Olmov transfer trebao bi ići preko 30 milijuna eura.

Trebao bi ići, a hoće li, e to tek treba vidjeti. Olmo je, htjeli vi to priznati ili ne, svojim izvanserijskim igrama, na neki način zadužio klub kao i navijače, a dug bi mogao naplatiti i to bi mu možda mogao biti potez karijere. Naime, Olma navodno, sada odjednom, potražuje hrpa klubova. Spominje se Milan, Barcelona, Wolverhampton i još neki engleski klubovi poput Leicestera i Tottenhama, a tko zna možda su u igri još i Juventus, Atalanta i tko se već spominjao. Međutim u moru tih klubova javio se i jedan koji bi, barem prema našem sudu, mogao biti idealan za nastavak Olmove karijere, klub koji mu može ponuditi idealan “upgrade”, klub u kojem će gotovo sigurno imati mjesto u momčadi i klub koji trenutno vodi jedan od najboljih trenera na svijetu.

Idealan klub, ali s problemom

Pričamo o vodećoj momčadi Bundeslige i jednom od hitova Lige prvaka, Rasenballsport Leipzig. Vrlo mlada ekipa Juliana Nagelsmanna igra najljepši nogomet u Njemačkoj, a uz Liverpool i Manchester City, možda i najljepši u Ligi prvaka, odnosno Europi. Međutim, postoji sitan problem. Njemačka je to. Oni na transfere gledaju malo drugačije, dobro važu svaku ponudu, ne srljaju, ne kupuju na slijepo i što je za Dinamo loše, ne nude visoke odštete. Tako je u Maksimir navodno stigla ponuda od svega 16 milijuna eura. Dakako, to se prihvatiti neće, ali Leipzig, koji financijski dosta dobro stoji, može si priuštiti transfer i od 30 milijuna eura, ali neće dakako, no možda se dogovore s Dinamom na nekih 20-25 milijuna eura.

I tu u priču može upasti Olmo. Navodno je Dinamov Španjolac vrlo zainteresiran za mogućnost nastavka karijere u Njemačkoj, koja slovi za gotovo idealnu razvojnu ligu u Europi, a posebice za nastavak karijere u vodećoj momčadi lige s ponajboljim trenerom u Njemačkoj. Spomenuli smo onaj fiktivni dug kluba prema Olmu, ipak im je čovjek donio nastup u Ligi prvaka, proljeće u Europi i 50-ak milijuna eura u dvije godine iz fondova za elitna europska natjecanja. Na neki bi način bilo fer da Dinamo izađe u susret Olmu i omogući mu da nastavi karijeru gdje god želi, pa makar i ostali bez kojeg milijuna.