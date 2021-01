SUKOB ZLATANA I LUKAKUA IMA DOISTA GADNU PROŠLOST: Sve je zapravo započelo zbog jedne oklade dok su još igrali u Unitedu?

Zanimljivo je kako su ova dvojica nedavno dijelila svlačionicu i to u dresu Manchester Unitedu i netrpeljivost je vjerojatno već tamo započela

Već danima je glavna tema europskih medija verbalni i zamalo fizički sukob Zlatana Ibrahimovića i Romelua Lukakua. Napadač Milana i golgeter Intera sukobili su se usred derbija tih dvaju klubova u utakmici talijanskog kupa, a pale su veoma teške riječi, spominjale su se majke pa čak i prijetnje smrću.

No, zanimljivo je kako su ova dvojica nedavno dijelila svlačionicu i to u dresu Manchester Unitedu i netrpeljivost je vjerojatno već tamo započela. Isprva je bilo sve u redu, ali ipak Zlatan i Lukaku, koji tada nije bio na ovako visokoj razini kao sada, bili su si konkurencija.

Nasrnuo na njega

“Sve što sam naučio od Zlatana je bilo sjajno. Od njegovih priča iz karijere do rada na terenu gdje je iznimno kompetitivan. Uz njega sam naučio kako se fokusirati, naporno raditi, ali i uživati u svemu tome jer je zabavno kada si u svlačionici sa Zlatanom. Njegova osobnost je sjajna”, rekao je Lukaku 2019. godine, kada je već prešao u Inter.

Međutim, kazao je kako je brzo shvatio da sa Zlatanom nema zafrkancije.

“Sjećam se jednog treninga, bio je jedan 50-50 duel i Ibra je nasrnuo na mene. Tada sam shvatio da se taj lik želi natjecati i da će se boriti za svoje mjesto. Promijenio me jer sam shvatio da se Zlatan morao stalno boriti da bude u poziciji gdje se nalazi”, ispričao je Lukaku.

Počelo je s okladom?

Ibrahimović je također imao što za reći o Lukaku te 2019. godine i već ga je tada izazivao.

“Jednu stvar ću reći o Romeluu, ne očekujte dobru tehniku od njega. Njegova najveća vrlina je surova snaga, da me barem slušao prije. Jednom sam mu ponudio okladu u Unitedu, rekao sam mu da će mu dati 50 funti za svaki dobar prvi dodir s loptom. Pitao me što će dobiti ako svaki dodir bude dobar, a odgovorio sam mu da će postati bolji igrač. Okladu nije prihvatio, možda ga je bilo strah da će izgubiti”, rekao je Ibrahimović tada za Sky, a pojavila se u međuvremenu i priča da mu je Zlatan nudio poduku kako bi postao bolji, ali da je Belgijanac i to odbio.

Jednom su se prilikom okrznuli i na društvenim mrežama, a bilo je to kada je Lukaku, kao igrač Intera, rekao da je u grad stigao novi kralj, a Zlatan je nakon golova u listopadu prošle godine poručio da “Milan nikada nije imao kralja, već da ima Boga”, misleći pritom, dakako, na sebe.