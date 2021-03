UŽIVO, ŠUKER SE NE OSJEĆA NAJBOLJE, UMJESTO NJEGA STIGAO KUSTIĆ: Hoće li konačno objaviti kad i gdje će se graditi nacionalni stadion?

Konferenciju za medije Marijana Kustića možete pratiti uživo od 12:30 na portalu Net.hr

UŽIVO

12:40 – O presici iz Međugorja: “Žalosti me ako su neki Mamićevi navodi istina. O ostalim stvarima nema potrebe da se mi kao HNS miješamo u to. Što se tiče HNS-a, mi ćemo poštivati zakone RH.”

12:36 – O presudi Mamićima: “Ne bih rekao da je narušen ugled hrvatskog nogometa. To je vezano uz Dinamo, ne bih to bacao na sve druge klubove i na HNS. Presudu svi znate, mi smo imali obavezu postupiti kad su u pitanju gospodin Mamić i Vrbanović. Sa svoje strane smo napravili sve što smo trebali. Žao mi je da se to desilo, ali svatko odgovara za svoje.”

12:30 – Umjesto Šukera koji se ne osjeća najbolje pred novinare će ipak Marijan Kustić.

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker najavio je da će u petak od 12.30 održati konferenciju za medije na kojoj će govoriti o aktualnim temama.

Zasad se ne zna što će biti na dnevnom redu, ali možemo pretpostaviti da će jedna od tema gotovo sigurno biti izgradnja novog stadiona.

On i Čeferin bili u Vladi

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković primio je u četvrtak u Banskim dvorima predsjednika Europske nogometne federacije Aleksandera Čeferina i Šukera.

Razgovarali su o daljnjim ulaganjima u razvoj sportske infrastrukture, a naglašena je i potpora planovima za izgradnju nacionalnog stadiona te obnovu postojećih nogometnih stadiona u Hrvatskoj.

“Neka bude 20.000, 22.000, tu je ta radna skupina da nađe neku lokaciju. Ne treba nam 35.000, ne treba nam neko veliko zdanje. Dajte da napravimo nešto. Pa svi u okruženju imaju stadion. Da može doći navijač na stadion, popiti pivo, otići na WC”, rekao je Šuker jučer za Arena Sport televiziju.