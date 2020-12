ŠUKER NAJAVIO KANDIDATURU ZA TREĆI MANDAT: Objasnio i zašto Modrić treba produžiti ugovor s Realom

Šuker je ponovo izabran na mjesto predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza 2017., a novi mandat mu istječe 2021. godine

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker rekao je u razgovoru za španjolski sportski dnevnik AS kako se nada povrtku Ivana Rakitića u reprezentaciju te kako će se sljedeće godine kandidirati za treći mandat na čelu saveza.

“Rakitić je dao šest godina Barci igrajući na visokoj razini, a meni izgleda jako dobro sada u Sevilli jer je lider. I zato što između njega te kluba i grada Seville postoji ljubav. Također se nadam kako će nastaviti igrati za reprezentaciju, premda se u rujnu oprostio. Također mi se nije svidjelo niti kako se oprostio Mandžukić… Uvijek je potrebno ostaviti vrata poluotvorena, nikada zatvorena”, izjavio je Šuker.

Prihodi tijekom pandemije dodatno pali

Rakitić, 32-godišnji vezni igrač, bio je dokapetan reprezentacije s kojom je 2018. osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, baš kao što ju je osvojio i napadač Mandžukić koji je trenutno bez kluba. Rakitić je u rujnu rekao kako prestaje igrati za reprezentaciju kako bi se 100 posto posvetio igranju za Sevillu u koju je tada došao. Za šest mjeseci počinje Europsko prvenstvo na kojem je Hrvatska u skupini s Engleskom, Češkom i Škotskom.

“Hrvatski nogomet ima puno vrlina. U posljednjih 15 ili 20 godina puno je igrača otišlo u velike lige, i to iz zemlje sa samo 4,5 milijuna stanovnika. Smanjili smo u prvoj ligi broj klubova na optimalnih 10 te smo smanjili broj stranih igrača kako bi se ulagalo i poticalo mlade hrvatske igrače. Najbolji način za financiranje naših klubova je prodaja njihovih zvijezda u inozemstvo jer klubovi nemaju puno prihoda od televizije, marketinga, godišnje pretplate i prodaje ulaznica. Sada tijekom pandemije su prihodi dodatno pali, međutim hrvatski klubovi nastavljaju ići prema naprijed”, naglasio je Šuker.

Šuker smatra kako unatoč svim tim poteškoćama Hrvatska nastavlja ostvarivati međunarodne uspjehe. “Imam povjerenja u našeg premijera Plenkovića, odnosno da će omogućiti rast naše sportske infrastrukture. Da će biti izgrađen jedan dobar stadion jer su žalosni uvjeti naše reprezentacije i našeg nogometa”, rekao je.

Real treba produžiti ugovor s Modrićem

Kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću, sa 35 godina najstarijem igraču Real Madrida, ugovor u klubu istječe 30. lipnja. Uprava Real Madrida još uvijek se nije očitovala o njegovoj želji za produženjem. Šuker, koji je bio napadač Real Madrida od 1996. do 1999. godine, smatra da bi Real Madrid trebao produžiti ugovor s hrvatskom “desetkom”.

“Zbog ovih razloga: Modrić je vođa, broj jedan, u svijetu i u Hrvatskoj. On je vjeran igrač, fizički izuzetno potentan, a to potvrđuju njegove egzibicije u posljednjim utakmicama u španjolskom prvenstvu i Ligi prvaka. Treba nastaviti te se nadam kako će još puno godina igrati za Real Madrid. No posljednju riječ će imati trener i uprava”, izjavio je Šuker.

Pomoć sportu u Hrvatskoj

Šuker je od 2012. godine predsjednik HNS-a. Upitan zašto se odlučio za tu funkciju odgovorio je:

“Mnogi nogometaši odabiru ulogu na terenu i kada objese kopačke o klin, no ja sam odabrao ostanak u nogometu u području administracije i upravljanja. Četiri godine sam odlučivao što želim raditi, znajući da nemam trenerski duh, a nisam znao imam li ga za sportskog direktora. Stvorio sam jednu nogometnu akademiju, a onda se ukazala prilika da pomognem nogometu u svojoj zemlji. Preko UEFA-e i FIFA-e doprinosim svojim zrnom pijeska u unapređenju svjetskog nogometa. Ustalio sam se u toj ulozi te sam zadovoljan. Posebno nakon što je reprezentacija moje zemlje bila viceprvak svijeta u Rusiji”, rekao je Šuker.

Šuker je ponovo izabran na mjesto predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza 2017., a novi mandat mu istječe 2021. godine. Kaže kako će se opet kandidirati.

“Da. Mislim da jedini na svijetu imam privilegiju da sam kao igrač bio treći na Svjetskom prvenstvu, a kao predsjednik drugi na svijetu”, odgovorio je.

Plan je napisati i autobiografiju

Šuker je 1998. s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a s Real Madridom Ligu prvaka. Planira objaviti svoju autobiografsku knjigu.

“Želim ispričati priče iz svog profesionalnog života kao nogometaša, te temeljem svog iskustva odaslati poruke mladima o tome što je nogomet. O njegovim pozitivnim i negativnim aspektima, te zašto ga je potrebno poštivati”, zaključio je.

