ŠUKER IZBJEGAO PITANJE O DALIĆU, NE I O KALINIĆU: Prvi čovjek hrvatskog nogometa prokomentirao važne teme

‘Daliću ugovor nije produljen, vrijedi do 2020. godine, ali je povećan, što i zaslužuje’

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker dao je intervju Večernjem listu; govorio je u njemu o nekim aktualnostima na temu reprezentacije, no ostao i zakopčan po nekim pitanjima.

Izrazio je zadovoljstvo Šuker odlukom Zlatka Dalića da ostane na klupi reprezentacije no baš u tom dijelu i propustio razjasniti situaciju koju je izbornik više puta spomenuo kad je ‘vagao’ ostati ili otići s pozicije.

Let na srebru

“Sa Zlatkom Dalićem smo od prvoga dana imali dobar, korektan odnos, izbornik je u startu iskazao ljubav i poštovanje prema reprezentaciji. Na razgovoru za vrijeme ručka u Novom Vinodolskom ponovno smo se lako dogovorili. Daliću ugovor nije produljen, vrijedi do 2020. godine, ali je povećan, što i zaslužuje, a sve će to biti potvrđeno na sjednici Izvršnog odbora HNS-a. Koliki je iznos u pitanju? Reći ću samo da je to pravi europski pa i svjetski ugovor! I sada se može koncentrirati samo na svoj posao”, navodi Šuker, a izvor tvrdi da bi brojka mogla iznositi 800,000 eura godišnje.

Upitan je Šuker i da razjasni onaj dio Dalićevih izjava o tome da ga se smjenjivalo dok je bio na turneji s reprezentacijom po SAD-u. Nije želio odgovoriti.

“Ne bih sad govorio o tome. Drugi smo na svijetu, izbornik ima bolji ugovor, jako smo njime zadovoljni, izvrsno poznaje momčad i dajemo mu maksimalnu potporu da nastavimo letjeti na spektakularnom srebru iz Rusije.”

Doći će zamjene za umirovljene

Odgovorio je na pitanje jesu li pred Dalića stavljeni ciljevi, odnosno koji su to.

“Eh, kad bih mogao ispraviti neke stvari u hrvatskom nogometu, kad bismo imali uvjete kao Francuzi, onda bih vam rekao da garantiram da ćemo doći do polufinala Europskog prvenstva. Ovako, uz ovu našu nesagrađenu infrastrukturu, uz velike probleme u financiranju sporta i funkcioniranju cijele ekonomije, ne mogu ništa garantirati. Ciljevi? Osnovni je cilj plasman na Europsko prvenstvo, to HNS-u donosi stabilnost, samofinaciranje, nove eure u našu blagajnu, da budemo i dalje financijski neovisni.”

Ne brine za reprezentaciju nakon odlazaka istaknutih igrača. Mario Mandžukić, Vedran Ćorluka i Danijel Subašić su bivši, doći će novi, siguran je Šuker.

“Normalno da nam je teško kad odu trojica takvih igrača, ali dosad je 95 posto reprezentativaca dolazilo iz naših mladih selekcija i to je naša formula uspjeha. Naše selekcije igraju dvjestotinjak utakmica godišnje, a samo desetak utakmica od toga broja donosi nam zaradu. No, mirni smo, ulažemo ponovno u naše mlade igrače. Hvala Bogu, u našem podneblju ima dosta dobrih nogometnih škola i stalno nam dolaze novi talenti. To je bogatstvo Hrvatskog nogometnog saveza. Sjetite se gdje su i kako počeli Modrić, Perišić, Subašić…”, kazao je uz priznanje i da je Modrić najveći hrvatski nogometaš.

‘Nema Kalinića. Da, i?’

Nikola Kalinić okrenuo je leđa reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu. Rekao je da je osjetio bol u njima kada ga je Dalić želio uvesti u igru. Evo što Šuker kaže na upit o njegovom mogućem povratku među Vatrene:

“On je igrač, sam odlučuje o svojim postupcima. To je pitanje za Nikolu i za izbornika, koji ima potpunu autonomiju u odlučivanju. Nema Kalinića. Da, i? Zar ćemo sada umrijeti? Imamo vrhunsku reprezentaciju, i gotovo!”