ŠUKER GOVORIO O STADIONU I OTKRIO JOŠ JEDNU VELIKU NOVOST: ‘Neka nam i taj projekt bude na ponos’

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker u četvrtak je najavio izgradnju nacionalnog stadiona otkrivši pritom i viđenje idealne lokacije za njega. Dom hrvatske nogometne reprezentacije, ideja je, trebao bi biti građen u zagrebačkom naselju Blato.

Stadion je bio jedna od dvije glavne teme o kojima je Šuker razgovarao sa novinarima. Druga se tiče uvođenja VAR-a u hrvatski nogomet o čemu je prvi čovjek hrvatskog nogometa također jučer govorio.

Korak po korak

“Imali smo prije dva dana sastanak s predstavnicima Grada Zagreba i Vlade, i na dobrom smo putu. Neka svatko odradi svoj dio posla i nadam se da ćemo uskoro imati prekrasan stadion, a idealna je lokacija Blato. Idemo korak po korak, ali svi čimbenici zajedno.”

“Možemo dobiti i namjenska sredstva od Uefe i Fife, znamo i troškove po njihovim standardima. Pomak prema stadionu u Zagrebu znači i razmišljanje što ćemo s Poljudom, želimo da uz nove stadione u Osijeku i Rijeci i Split bude zadovoljan. Pomoći ćemo i Poljudu, razgovarat ćemo o načinu i novcu. Puno sam govorio o infrastrukturi, a sada smo mirniji. Stadion će biti izgrađen: želimo ponuditi svojim gostima barem onaj minimum koji mi dobijemo na gostovanjima, i klubovi i reprezentacija”, kazao je Šuker, a prenosi službena internetska stranica krovne kuće hrvatskog nogometa koja donosi i njegova razmišljanja o VAR-u:

Uvodi se VAR

“VAR-sustav uvodi se od proljeća iduće godine. Treba još dodatne edukacije, treba ga objasniti navijačima te istaknuti ono dobro što donosi. Dat će stabilnost sucima te ćemo smanjiti broj grešaka. Nikome u HNS-u greške nisu interes. Među prvima u regiji uvodimo VAR-sustav, znamo što on znači za čistoću nogometa. Neka nam i taj projekt bude na ponos.”

Večernji list prenosi i još neke izrečene Šukerove misli na temu stadion:

“Nije važno hoće li on biti kapaciteta 22, 25 ili 30 tisuća mjesta, važno je da će biti sagrađen. To je ono što Hrvatskoj treba. Zašto je Blato idealna lokacija? To prepuštam gradonačelniku Zagreba. Vjerujem Bandiću, vjerujem i Plenkoviću, i eto došlo je napokon na moje, da grad Zagreb mora imati čist, uredan stadion. I da ćemo ga dobiti do sljedećih izbora.”