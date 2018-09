ŠUKER ČESTITAO MODRIĆU: Predsjednik HNS-a izrazio divljenje kapetanu Vatrenih, posebno je naglasio jednu stvar

‘Teško je prekinuti dominaciju Cristiana Ronalda i Lea Messija i to Lukin uspjeh čini još većim’

Luka Modrić je u večernjim satima ponedjeljka postao prvi hrvatski nogometaš koji je ponio titulu najboljeg nogometaša svijeta. Priznanje mu je uručeno na FIFA-inoj svečanosti organiziranoj u Londonu gdje je stigla kulminacija njegove berbe nagrada pa je tako najbolji igrač Svjetskog prvenstva i najbolji igrač u Europi postao i najbolji na svijetu.

Hrvatski nogomet ovakvom je čemu bio, uvjetno rečeno, blizu tek jednom, godine 1998. kada je Davor Šuker u FIFA-inom izboru za najboljeg zauzeo treće mjesto. Legendarni napadač hrvatske reprezentacije, danas predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza za web-stranice krovne kuće hrvatskog nogometa uputio je Luki čestitku za najveći pojedinačni uspjeh jednog hrvatskog nogometaša.

Sjajna inspiracija

“Smatram da je Luka ovu nagradu apsolutno zaslužio jer je napravio povijesne uspjehe s Hrvatskom i Realom. U godini Svjetskog prvenstva to natjecanje mora imati ključnu ulogu u ovakvom izboru, a Luka je kao kapetan i najbolji igrač poveo Hrvatsku do nevjerojatnog srebra. Teško je prekinuti dominaciju Cristiana Ronalda i Lea Messija i to Lukin uspjeh čini još većim. Nevjerojatan je to podvig za igrača iz Hrvatske i sjajna inspiracija za sve nogometaše iz, uvjetno rečeno, malih zemalja”, navodi Šuker i nastavlja:

Čestitka i Daliću

“Ovo je prvenstveno priznanje Luki za njegovo nogometno umijeće, znanje i vještinu, ali i uporan rad koji je uložio svih ovih godina u svoj razvoj. Indirektno, ovo je ujedno i veliko priznanje njegovim suigračima u Hrvatskoj i Realu, ali na taj uspjeh mogu biti ponosni i svi koji su sudjelovali u Lukinom nogometnom razvoju. Na kraju, ovo priznanje je na ponos svima nama u hrvatskom nogometu jer osim što se možemo pohvaliti drugom najboljom reprezentacijom svijeta, možemo s ponosom reći da imamo i najboljeg nogometaša svijeta. Bravo Luka!”

“Čestitam i našem izborniku Zlatku Daliću koji je bio među tri najbolja trenera u društvu svjetskog prvaka Deschampsa i trostrukog klupskog prvaka Europe Zidanea, što dovoljno govori o tomu kakav smo uspjeh napravili u Rusiji ove godine. Ova večer zaokružila je sliku jedne prekrasne godine za hrvatski nogomet i neka nam svi ovi uspjesi budu inspiracija za budućnost.”