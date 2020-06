SUĐENJE NA RUJEVICI BILO JE UŽASNO: ‘Ne mogu vjerovati da se tako nešto moglo dogoditi. Ne znam što im je bilo’

‘Jednostavno, takvo što ne mogu shvatiti i nadam se da se takvih pogrešaka više neće dogoditi’

Nakon detaljne analize utakmice polufinala Hrvatskog nogometnog kupa za sezonu 2019./2020. odigrane u Rijeci 31. svibnja 2020. između Rijeke i Osijeka (3:2), Komisija nogometnih sudaca Izvršnog odbora HNS-a izrazila je nezadovoljstvo suđenjem, priopćeno je na službenoj stranici Saveza.

Pajač i Jović neće suditi do kraja ove sezone

STIGLA PRESUDA ZA KAOS NA RUJEVICI: Dvojica sudaca žestoko kažnjena, HNS objavio koje im pogreške najviše zamjeraju

“Uzimajući u obzir ozbiljnost i broj pogrešaka te posljedice koje se reflektiraju na natjecanje u pitanju, KNS IO HNS odlučila je suca utakmice Igora Pajača i pomoćnog video suca (VAR) Frana Jovića uslijed očitog pomanjkanja forme ne koristiti do završetka natjecateljske sezone 2019./2020. Isto tako, i prvi pomoćni sudac Ivica Modrić, s utakmice u pitanju, kažnjen je s četiri utakmice nesuđenja”, priopćeno je na stranici HNS-a.

ŠEF SUDACA HITNO SAZVAO KOMISIJU: ‘Nisam zadovoljan suđenjem, a posebno s tri detalja. VAR? Nešto nije štimalo’

Kontaktirali smo dopredsjednika HNS-a i predsjednika Sudačke komisije pri Savezu Antu Kulušića koji nam je kazao:

“Nema se što više napraviti od onoga što se već napravilo. Odigrali smo šest ili sedam prvenstvenih kola, odigralo se 30, 35, 40 prvenstvenih utakmica s VAR-om i sve je bilo u redu, bez ijedne greške, VAR je korišten maksimalno dobro. Ovdje se nažalost VAR nije koristio kako treba i zato imamo to što imamo. Nadam se da nikakvog razloga nije bilo da se to tako dogodi. No, nažalost dogodilo se. Ja ne mogu vjerovati da se tako nešto moglo dogoditi, da se tako nešto ikad više može dogoditi, s obzirom na tehnologiju koju suci imaju”, objašnjava nam Ante Kulušić i dodaje:

‘Pajač i Fran Jović su među TOP 4 najboljih hrvatskih sudaca. Međutim…’

“Igor Pajač je kvalitetan sudac, renomirani, međunarodni…Dobro je do utakmice Rijeke i Osijeka sudio. Pajač i Fran Jović su među TOP 4 najboljih hrvatskih sudaca. Prema tome, ne znam što se ljudima u određenom trenutku dogodilo. Ne znam, stvarno ne znam, ali ne vjerujem da smo svi vidjeli u nedjelju na Rujevici takvo jedno suđenje, da smo takvom jednom lošem suđenju svjedočili. Jednostavno, takvo što ne mogu shvatiti i nadam se da se takvih pogrešaka više neće dogoditi. Razgovarao sam sa svima. Ne mogu vam prepričavati što mi je rekao Pajač kao niti što su mi kazali ostali akteri suđenja ove utakmice, ali mogu vam kazati što sam ja rekao, a to je da mi nije jasno da se dogodilo to što se dogodilo. To sam rekao i jednom, i drugom, i trećem i četvrtom, sa svima s kojima sam razgovarao. Vjerujem da će Igor Pajač normalno suditi u hrvatskoj nogometnoj ligi i u sljedećoj sezoni. Nemam razloga ne vjerovati u to”, zaključio je Ante Kulušić.