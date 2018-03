SUDAR SVJETOVA: Argentina i Brazil odigrali južnoamerički klasik

Argentina i Brazil odigrali su južnoamerički klasik, a ovaj susret kojeg je iščekivao čitav nogometni svijet završio je bez pobjednika 1:1.

Bio je ovo drugi pokušaj odigravanja utakmice i bio je uspješan za razliku od prvog. Naime, u četvrtak je utakmica bila odgođena zbog nevremena i natopljenog travnjaka Monumentala.

Nekoliko sati uoči utakmice Argentinu je pogodila još jedna loša vijest. Pastore je zbog ozljede otpao za susrete s Brazilom i Kolumbijom. Tako se argentinska lista ozlijeđenih povećala za još jednog važnog igrača. Ranije su iz stroja ispali Messi, Tevez i Agüero i zbog toga je argentinski izbornik Gerard Martino imao neprospavane noći.

Gauči poveli

Argentina je od samog početka krenula agresivno i odlučno, Argentina je prvi puta zaprijetila već u 2. minuti. Ubačaj Roncaglie s desne strane iznenadio je Alissona koji je jedva sačuvao svoju mrežu. Domaći nogometaši dominirali su na sredini terena.



Gauči su poveli u 34. minuti. Lucas Lima izgubio je loptu na centru igrališta, a argentinski nogometaši krenuli su u brzi kontranapad i u tri poteza su došli do 1:0. Angel Di Maria i Higuain lijepo su kombinirali, a Lavezzi je s pet metara zabio za 1:0 i ludnicu na stadionu.

Sjajni Alves, solidni Neymar

Početkom drugog dijela moglo je biti 2:0 za Argentinu. Međutim, prvi udarac Higuaina blokirao je Brazilac Dani Alves, dok je drugi pokušaj završio u vratnici. Publika se tad primila za glavu, svi su na stadionu skočili.

U 54. minuti, gledatelji su na djelu vidjeli Neymara. Brazilski majstor se u ovom srazu i nije baš iskazao, ne onako kako on to zna. No, u spomenutoj minuti lijepim je udarcem s 20 metara natjerao na paradu i argentinskog vratara Romera.

Lima ušutkao stadion, Luiz pocrvenio

Brazil u 59. minuti dolazi do izjednačenja. Dani Alves je s desne strane ubacio prema drugoj vratnici gdje Douglas Costa, nogometaš koji je u igru ušao samo dvije minute ranije, glavom pogađa gredu. Tad se božica Fortuna nasmiješila Brazilcima. Lopta se sretno odbila do Lucasa Lime koji kroz veliku gužvu pogađa za 1:1.

U 78. minuti, Argentina je mogla povesti s 2:1. Ali, lopta koja je pogodila nespretnog Felipea Luisa završila je pored gola. Bilo je to zaista blizu.

Pred kraj susreta pocrvenio je David Luiz, koji je, prvo laktom udario Dybalu za što je dobio žuti karton, a dvije minute kasnije džonom je pokupio i Bigliu. Sudac je odmah pokazao drugi žuti i Luiz je morao van travnjaka.

Do kraja susreta nije bilo golova i ostalo je 1:1. Sve u svemu, Argentina više može žaliti za pobjedom jer je imala više prilika za gol, veći posjed lopte i više udaraca.