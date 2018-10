KONAČNI SUD SUDAČKOG EKSPERTA O SPORNOJ SITUACIJI U DERBIJU: Hajdukovci su bijesni s razlogom

‘Kazneni udarac ispravno dosuđen’

U ponedjeljak navečer u HTV-ovoj emisiji “Stadion” govorilo se o nedjeljnom Jadranskom derbiju između Hajduka i Rijeke na praznom Poljudu (1-1). Očekivano, stalni gosti Igor Cvitanović i Mario Strahonja komentirali su sporne situacije u dvoboju. Strahonja je prvo prokomentirao otužni ambijent na Poljudu te istaknuo da on nije bio prirodan, kako za igrače, tako ni za suce u ovom dvoboju…

Prazan Poljud

“To su sasvim neprirodne situacije za suce kad na tribinama nema gledatelja. Kad nemate podražaj s tribina, ambijent nije prihvatljiv. Sve je nekako tmurno i svima je tako”, rekao je Strahonja.

Na red je došao prvi sporni detalj s Jadranskog derbija, a to je kazneni udarac dosuđen u korist Hajduka kojeg je Strahonja ocijenio opravdano dosuđenim…

“Možemo vidjeti da je ruka Rijekinog igrača bila odmaknuta od tijela, a samim time proširen je i obujam tijela i radi se o kaznenom udarcu te je isti ispravno dosuđen. Sudac nije pogriješio prilikom ove situacije”, ocjenio je Strahonja koji se nakon toga osvrnuo i na drugu situaciju koja se dogodila 49. minuti susreta, kada je Tihomir Pejin sudar hajdukovca Frana Tudora i miljenika Armade Leonarda Zute vidio kao prekršaj za kazneni udarac, ovoga puta za Rijeku.

Tihomir Pejin još jednom je bez razmišljanja pokazao na bijelu točku nakon čega su uslijedili protesti igrača Hajduka. koji nisu urodili plodom. Pejin je još jednom ostao ustrajan i nije promijenio svoju odluku. Strahonja se tu ne slaže s glavnim sucem derbija. On smatra kako je Pejin pogriješio i teško oštetio Hajduk jer Tudor nije faulirao Zutu…

‘Zbog inercije se Zuta sudario s Tudorom’

“Vidimo da se dva igrača na neki način bore za što bolju poziciju na travnjaku, tko će prvi doći do lopte. I jedan i drugi na vrijeme su došli do svojih pozicija, onda je Zuta nekontroliranu loptu proslijedio iza igrača Hajduka. Zbog inercije on se potom sudario s Tudorom, ali ništa što bi bilo dovoljno za kazneni udarac u idealnom slučaju”, pojasnio je sudački ekspert.