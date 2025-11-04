Izašla je sudačka analiza: Gruba pogreška na derbiju Dinama i Rijeke

Izašla je sudačka analiza 12. kola SHNL-a koju je objavila sudačka komisija na čelu s Bertrandom Layecom.

Sudačka komisija smatra da su suci na utakmici Dinama i Rijeke pogriješili i trebali isključiti Josipa Mišića.

"Nakon nesmotrenog prekršaja domaćeg igrača br. 27, isti igrač nastavio je svoju kretnju nogom prema tom igraču koji je ležao na terenu. U tom trenutku u konfrontaciju se uključio gostujući igrač br. 23, a domaći igrač br. 27 potom je rukom namjerno i nasilno gurnuo u lice suparničkog igrača br. 23. Poslije toga, domaći igrač br. 27 kontinuirano je nastavio nesportsko ponašanje te ponovno desnom rukom ostvario kontakt s licem drugog suparničkog igrača, br. 45. Sudac je odmah pokazao žuti karton domaćem igraču br. 27 kako bi sankcionirao nesmotren prekršaj.

Smatramo da je ponašanje domaćeg igrača trebalo biti sankcionirano crvenim kartonom zbog nasilnog ponašanja: odguravanje rukom suparnika u lice koje se smatra nasilnim ponašanjem u duhu PNI-e. Očekivana odluka isključenje trebala je biti donesena na terenu za igru.

Uz izostanak ispravne odluke, VAR je trebao preporučiti sucu pregled situacije (OFR). VAR je u ovom slučaju pogrešno i neispravno analizirao ukupni incident jer se fokusirao samo na drugi kontakt u lice koji nije bio dostatan za VAR intervenciju", stoji u objašnjenju.

Komisija je podržala odluku o žutom kartonu Belje za prekršaj laktom nad Majstorovićem, a podržana je i odluka o crvenom kartonu Filipoviću za grubi start nad Bambom, a sve možete pročitati OVDJE.

