SUDAČKA FARSA PODIJELILA JAVNOST: Velika rasprava na društvenim mrežama; ‘Kad suci pokradu Cibaliju ili Rudeš ne diže se frka, zašto?’

Ne stišavaju se dojmovi jučerašnje utakmice polufinala hrvatskog Kupa između Dinama i Rijeke na Maksimiru (pobjeda modrih 3-0). Iako je Dinamo zasluženo izborio plasman u finale natjecanja, koje će igrati u Vinkovcima protiv Hajduka, krajnji rezultat pada u drugi plan zbog pravog festivala pogrešaka koje je napravio glavni sudac utakmice Mario Zebec.

Tako je sudac, naravno, po dobrom hrvatskom starom običaju, nažalost, još jednom bio u naslovnoj ulozi. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Suđenje u Hrvatskoj nije na nivou

Jučerašnja utakmica je zrcalo Komisije za suce HNS-a, kako se službeno zove sudačka organizacija. Također, sad nam je valjda jasno zašto na nadolazećem SP-u u Rusiji nemamo niti jednog suca. Suđenje u Hrvatskoj nije na nivou, koliko god nam predsjednik hrvatskih sudaca Ante Kulušić govorio drugačije…



Zebec je na sebe podigao bijes Riječana, od klupskih dužnosnika, pa do trenera Matjaža Keka, pomoćnih trenera, samih nogometaša i navijača s Kvarnera kao “najzapaljivija roba” od sviju… s pravom, rekli bi smo.

Riječani se osjećaju jadno. Prevareno

Osim što je tužno da se mora pričati o sucima u polufinalu Kupa Hrvatske, tužno je i to da hrvatska nogometna javnost svjedoči ozbiljnim pogreškama jednog od naših najpoznatijih hrvatskih sudaca. Zbog svega toga se Riječani osjećaju jadno. Prevareno… Kako bilo, odlučili smo malo vidjeti što pišu čitatelji Net.hr-a u komentarima na društvenim mrežama i ispod tekstova, da malo opipamo puls javnosti.

Za vas smo izdvojili one najzanimljivije…

“Rijeku u očaj nije bacio niti Soudani ni Ćorić, nego njihov najbolji igrač, Zebec. Milijunta krađa uz lošu igru jednih i drugih. Zebec je najgori od poslovično loših hrvatskih sudaca. Ovo je već postala stvar koja bi trebala biti u ingerenciji USKOKA i tužilaštva, a ne FIFE i UEFE. Najveći krvoloci Zebec, Marić, Strukan, a i Matoc”, napisao je čitatelj koji na društvenim mrežama koristi ime Mikula Mali.

Nenad Varda napisao je:

” To ne bi sudio ni Pierluigi Colina, ali čudno je kako nije Zebec kad je cijelu utakmicu pristran. Znam kao igrač i sudac koliko sitne greške krupnije utječu na igrače psihološki… zato je Rijeka ovako izgubila. Od početnog zvižduka do zadnja tri, suđenje je bilo pristrano”.

‘Zato nam suci sude u LP, na Euru, na Svjetskom’

Josip Fici, nastavnik fizike, objasnio je to ovako:

“Ima li što čudno u svemu tome? Jedina satisfakcija, jer se već zna tko će osvojiti Kup, bit će što će Dinamo izletjeti iz Europe prije nego misli. U ovoj hrvatskoj smijuriji od lige mogu dobivati utakmice zahvaljujući Zebecu i ostalim ‘zebecima’, no u Europi toga nema. Dakle, naprijed plavi, do ulaska u Europu. Ali tamo se treba i zadržati, a to je već drugi par rukava”.

Vedran Čizmić dodaje:

“Zato nam suci sude u LP, na Euru, na Svjetskom…zato sto su predobri, pa bi posramili suce iz ostatka svijeta”.

Čitatelj pod pseudonimom na Facebooku “Mani Acri” to ovako vidi:

“Sudac je svojim lošim odlukama kreirao konačni rezultat polufinalne utakmice natjecanja. Ej!?! Na čiju god štetu u kojem trenutku, nebitno. Zadaća suca je da je objektivan i nevidljiv, sa ujednačenim kriterijem od prvog do posljednjeg zvižduka. Da nema namjere niti kompenzacija, nego samo objektivno sagledanih događaja”.

‘Nije oštećena Rijeka nego Dinamo’

Robert Kovačević iznio je svoje mišljenje…

“Sramota nogometa. Prva stvar, Bradarić nije uopće trebao dobiti prvi žuti. Potom u 37 minuti ofsajd koji nije, dakle šansa za 1-1. Potom penal za Dinamo i žuti Bradariću. Zatim situacija u kojoj je Bradarić isključen a nije bio ni faul. Pa, Stojanoviću drugi žuti i penal. Dakle, došli smo do 2-2 a ispada da je Dinamo pregazio Rijeku”.

Međutim, postoji druga grupa nogometnih pratitelja u Hrvatskoj koji se ne slažu s navedenim. Prema njima, oštećen je Dinamo, a ne Rijeka. Jedan od njih je i Željko Kladušan:

“Nije oštećena Rijeka nego Dinamo, da je bio penal i drugi žuti Bradariću zbog ruke, pa 2-0 iz penala, ne bi došlo do ovih gluposti kasnije. A što je sa suđenjem u Ligi prvaka? Liverpool dao gol poslije zaleđa, a Man.Cityju ista takva situacija dosuđeno zaleđe. Romi nije suđen penal…”

Damjan Klemen dodaje:

“Znači, trebao je dobiti crveni u prvom poluvremenu, a onaj start je čist žuti karton jer je Bradarić isao s džonom na loptu-opasna igra-pošto se toliko pljuje po našim sucima koji nisu dobri, što reći za ovo danas. Čisti penal za Romu nije suđen u 11. minuti na 0-0”.

Jadranko Kirić slaže se s Damjanom i Željkom…

“Trebao je biti penal za Dinamo prvo poluvrijeme. Uz penal išao bi i drugi žuti Bradariću. Rijeka oštećena?”

‘Dinamovac sam, ali što je previše, previše je’

Postoje i oni kojima je zasmetala čitava strka koja se digla oko ove utakmice. Kole Kostić je jedan od takvih…

“Kad suci pokradu Cibaliju ili Rudeš ne diže se frka, zašto?? Evo, ja sam navijač Istre i ne zanima me ni Dinamo ni Rijeka ni Hajduk….. to je nogomet.”

Sebastijan je iznio svoje mišljenje na sve…

“Dinamovac sam, ali što je previše, previše je… treba uvesti strane suce pod hitno i ovim svima zabranit sudit. To više nisu slučajnosti”.

‘Sudac je koma, ali…’

Kruno Horvat, pak, naglašava:

“Sudac je koma, ali gospodo ako imas žuti karton igraš pametno i paziš se, a Bradarić je najobičnija naivčina i nije mu to prvi puta da dobije drugi žuti i onda su svi krivi a ne on.”

Za Miljenka Dukića nema nejasnoća…

“Suđenje objektivno, Dinamo puno bolji i zasluženo pobijedio. Sve ostalo su insunuacije i laži”.

Navijač Mihael Miki Sović lopticu prebacuje na nekog drugog…

“Dok je ‘tata’ tu ovo će se događati i to je svima jasno”.