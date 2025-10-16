Sučićev Inter objavio veliku vijest: 'Povijesna prekretnica'

Talijanski nogometni velikan Inter, za koji igra hrvatski reprezentativac Petar Sučić,ostvario je rekordnih 567 milijuna eura prihoda u protekloj financijskoj godini, objavio je milanski klub.

Financijski izvještaji za sezonu 2024/25. pokazuju prihode od 567 milijuna eura, što je povećanje za 94 milijuna eura u usporedbi s prethodnom sezonom. Ovo je rekord, ne samo za Inter već i za talijanski nogomet u cjelini. Prethodni rekord držao je Juventus kada je u prvoj Ronaldovoj sezoni imao prihode od 464 milijuna.

Rekordni Interovi prihodi su posljedica povećanja prihoda od domaćih i europskih natjecanja, kao i sudjelovanja na prvom izdanju proširenog Svjetskog klupskog prvenstva. Istovremeno, došlo je i do rasta komercijalnih prihoda od sponzorstava i utakmica.

Inter je financijsku godinu zaključio s neto dobiti od 35.4 milijuna eura, u usporedbi s gubitkom od 35.7 milijuna eura u prethodnoj financijskoj godini.

Zanimljivo, rekordnu financijsku godinu Inter je završio bez trofeja. U finalu Lige prvaka je izgubio od PSG-a, u Serie A je bio drugi iz Napolija, u talijanskom Kupu je zapeo u polufinalu od gradskog suparnika Milana, "Rossoneri" su bili bolji i u finalu talijanskog Superkupa, dok je na klupskom SP-u ispao u Fluminenesea.

"Financijski izvještaj koji danas predstavljamo označava povijesnu prekretnicu, prvi put u modernoj povijesti Intera zabilježili smo neto dobit. Ovaj rezultat odražava snagu naše strategije, utemeljene na predanosti održivosti, operativnoj učinkovitosti i maksimiziranju naših resursa," kazao je predsjednik Giuseppe Marotta.

