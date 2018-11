SUČELILI SE ČLAN DINAMOVE UPRAVE I ONAJ HRABRI MLADIĆ KOJI JE OPALIO ‘ŠAMAR’ ŠUKERU: Bilo je prilično žestoko u studiju

Sučelili su se član Uprave Dinama Krešimir Antolić i predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’ Juraj Čošić

Po prvi put zajedno u studiju u TV dvoboju sučelili su se član Uprave Dinama Krešimir Antolić i predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’ Juraj Čošić. Dogodilo se to u nedjelju na N1 televiziji. Potpuno oprečna mišljenja mogla su se čuti od spomenutog dvojca na pitanje o Zdravku Mamiću i činjenici da je Dinamu krenulo nakon što je on pobjegao od zakona u Bosnu i Hercegovinu.

Na burnoj Skupštini ZNS-a prošle godine hrabro istupio pred svima

Inače, Čošić je mladić o kojem smo već pisali. Upravo je on krajem studenog prošle godine, na burnoj Skupštini ‘Zagrebačkog nogometnog saveza’ u hotelu Antunović, hrabro istupio pred svima.

Prije nego što je započelo glasovanje o kandidaturi ZNS-a Davoru Šukeru na predstojećoj izbornoj skupštini IO HNS-a, ovaj 30-godišnji magistar kinezologije pridigao se i zatražio riječ.

Nakon što ju je dobio, otišao je do pozornice i održao govor koji je po završetku popraćen velikim pljeskom okupljenih predstavnika klubova, o čemu više možete pročitati – OVDJE. Nakon toga je napustio Skupštinu.

‘Uspjeh Dinama nema veze s time što nema Zdravka Mamića’

Šef sigurnosti u Dinamu, na N1 televiziji, kazao je da Dinamov uspjeh nema nikakve veze s Mamićevom odsutnošću…

“Uspjeh Dinama nema veze s time što nema Zdravka Mamića jer je Dinamo institucija i sustav koji s nekim pojedincem može biti bolji ili lošiji, ali neće prestati funkcionirati. Ovo je uspjeh kontinuiteta i strategije koja postoji više godina – i samo raste. Napravljena je nova atmosfera u gradu, jedna sinergija s ljudima i pravi uspjeh tek nas čeka”, istaknuo je Krešimir Antolić na što se Juraj Čošić nije složio. Istaknuo da se treba boriti protiv onih koji su srušili i ruše Dinamov imidž…

“Čestitam na uspjehu, bilo je zadovoljstvo biti na stadionu, dugo smo to čekali. Napokon smo dočekali da prezimimio u Europi. Ali to ne smije biti magla pred stvarnim problemima kluba, koji ruše i opterećuju imidž kluba. Sama činjenica da je Zdravko Mamić napustio Hrvatsku dovela je do toga da se u hrvatskom nogometu puno toga promijeni. Imali smo priliku pročitati izjavu gospodina Bjelice da je, kada je došao, svih 27 igrača željelo napustiti klub”, kazao je Čošić.

‘Nisam ovlašten da tumačim odluke Izvršnog odbora’

Goruće pitanje ovih dana u hrvatskoj nogometnoj javnosti, posebno među navijačima Dinama je zašto je smijenjen donedavni direktor Tomislav Svetina?

“Ajmo spustiti loptu na zemlju. Uvijek nastojim biti razuman i svoje izjave temeljiti na činjenicama. Činjenica je da je kolega Svetina bio potpredsjednik kluba i član uprave. Činjenica je da je Izvršni odbor kluba odlučio njega razriješiti. Ja nisam ovlašten da tumačim odluke Izvršnog odbora. Prema tome, špekulirati je li to vezano za ovo ili ono – bio bi to površan pristup. S kolegom Svetinom surađivao sam od 2013. godine. Svako od nas imao je svoje zadaće i ja u radu s njim nisam imao problema. 2015. smo proživljavali kritične momente kada nam je po klubu hodala policija, pravosudna tijela itd. Bili smo koncentrirani na posao i ni u jednom trenu funkcioniranje dinama nije bilo dovedeno u pitanje”, rekao je Antolić, dok je Čošić na isto pitanje izjavio:

“Ne znam razloge, s našom udrugom nije bio u kontaktu. Mi ni sa kim iz uprave i skupštine nismo u kontaktu. Prvi puta sada javno razgovaramo u Dinamu. Moram se osvrnuti na afere. Mene osobno zanima: Zašto se nitko nikad nije oglasio vezano uz aferu SMS? Tko je odgovorna osoba iz kluba koja je kupila jacuzzi gospodinu Vargi? Je li krivac kažnjen? Je li protiv njega podnesena kaznena prijava?”

‘Tko može reći je li nešto kupljeno Dinamovom karticom ili nije?’

Antolić se referirao na Čošićevu izjavu:

“Ajmo riješiti tu hektiku koja se stvara oko Dinama. Tko može biti odgovoran i tko može reći je li nešto kupljeno Dinamovom karticom ili nije? To je objavljeno u medijima. Ako nas netko oko toga bude pitao, ali ne predsjednik udruge ‘Dinamo to smo mi’, nego netko čiji je to posao, mi ćemo dati odgovor. Strategija ove Dinamove uprave je da apsolutna pažnja javnosti mora biti na igračima i trenerima, pogotovo sada kada pišemo najveće stranice svoje nogometne povijesti. Nemamo namjeru hodati okolo po Hrvatskoj i objašnjavati što svaki dan radimo da bi Dinamo funkcionirao i kakve odluke donosimo.”

Nakon toga je dobio odgovor od predsjednika udruge “Dinamo – to smo mi”…

“Mi ni tada, a ni sada nismo dobili konkretan odgovor na pitanje je li netko koristio Dinamovu karticu, je li pronađena odgovorna osoba, je li prijavljeno kazneno djelo? Niti smo ikada dobili odgovor na to jesu li Zdravko Mamić, Zoran Mamić i Damir Vrbanović – i dalje članovi kluba. Samo ću vas podsjetiti, 25. svibnja predali smo člansko upozorenje. Početkom kolovoza poslali smo požurnicu klubu – nikada snismo dobili odgovore na sva ova pitanja.”

‘Od početka travnja ove godine nitko nije tražio uvid u registar članova’

Jesu li Zdravko Mamić, Zoran Mamić i Damir Vrbanović članovi kluba? Antolić na to opet ima zanimljiv odgovor…

“Zakon o udrugama, na koji se gospodin Čošić stalno poziva, govori o pravu svakoga člana da izvrši uvid u registar članova. Onog trenutka kada je počeo masovniji interes opće vrste za uvid u registar, mi smo uspostavili proceduru prema kojoj svaki član Dinama može izvršiti uvid u registar. Odgovorno sada kažem da od početka travnja ove godine nitko nije tražio uvid u registar članova Dinama, da je to prije nekoliko dana, nakon što je ovo izašlo van, jedna osoba to zatražila – i po toj proceduri će mu biti omogućeno. Drugo, Damir Vrbanović od 2013., a Zoran Mamić od 2017. godine nisu članovi Dinama, ne zato što ih je Izvršni odbor isključio iz Dinama, nego zato što nisu aktivirali svoje članstvo plaćanjem članarine. Zdravko Mamić je aktivni član Dinama zato što razlozi navedeni u podnesku udruge ‘Dinamo to smo mi’ nisu u skladu s tumačenjem statuta naših pravnih savjetnika. Razlozi koji su tamo navedeni nisu razlozi za isključenje Zdravka Mamića iz Dinama i Izvršni odbor nikada nije donio tu odluku. Statut kaže da će se zahtjev za učlanjenje odbiti osobi koja je pravomoćno osuđena za djela koja su nanijela štetu ugledu kluba, ili dok traju odgovarajući postupci. Što su odgovarajući procesi?”

‘Vi želite reći da ovo nisu odgovarajući procesi’

Čošić mu je na to postavio zanimljivo pitanje?

“Vi želite reći da ovo nisu odgovarajući procesi?”

Antolić je na to odgovorio:

“Što je definicija odgovarajućih postupaka? Druga stvar, kada je netko opsesivan u odnosu na neku osobu, a ja mislim da je dio javnosti i navijača Dinama opsesivan u odnosu na lik i djelo Zdravka Mamića – onda se sve tumači kako odgovara tim osobama. Preskače se činjenica da su nepravomoćno osuđeni. Presumpcija nevinosti koja postoj već dvije tisuće godina i koja je u temeljima svih prava na svijetu, kaže da se nitko ne može smatrati krivim dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže suprotno.”

Ali imamo već jedan sudski postupak, prvostupanjsku presudu – je li to postupak u tijeku? Upitala je voditeljica u studiju Antolića…

‘Što ćemo s izjavom gospodina Barišića koji kaže da ne priznaje presudu?’

“Pa prema tumačenju ljudi koji su radili na statutu, nije”, dobila je odgovor.

Čošić: “Što ćemo s izjavom gospodina Barišića koji kaže da ne priznaje presudu? Stavlja li sebe svjesno iznad zakona i ne priznaje presudu? Mene zanima – ukoliko ta presuda postane pravomoćna, hoće li i dalje tvrditi da ne priznaju tu presudu ili će obeštetiti klub? I još nešto, jesu li tom izjavom i odlukom koju je donijela nelegalna i nelegitimna Skupština, utjecali na obranu Zdravka Mamića?”

Antolić: “Riječi gospodina Barišića sigurno neću ja tumačiti. Ja mogu reći svoj stav – ako presuda postane pravomoćna, tad ćemo donositi odluke. U ovom trenutku presuda nije pravomoćna, donesena je u sudskom postupku koji je kontroverzan, ali moramo priznati institucije ove države. Dok god je ona nepravomoćna, i Mamić i bilo koji drugi Mamić je za mene nevina osoba. Govorite o nelegitimnoj i nelegalnoj skupštini – spustimo loptu na zemlju. Struktiura upravljanja verificirana je više puta od nadležnih gradskih tijela i nadležnih inspekcija i tijela. Ako smo legalisti, ne možemo skupštinu znati nelegalnom i nelegitimnom. Druga stvar na koju bih vam htio ukazati – jedna je stvar kad na kavi ovako pričamo, ali vi ste, gospodine Čošić, preuzeli medijsku odgovornost, dobili ste medijski prostor i morate biti odgovorni za ono što pričate. Vama se to što je Skupština verificirana ne sviđa pa govorite da je to nelegitimno. S druge strane koristite gradsko tijelo što se zove Gradska skupština pa onda, koketirajući s lijevom i desnom političkom opcijom, gurate zaključak prema kojem će se Gradska skupština protiviti preoblikovanju Dinama dok se u klubu ne provedu demokratski izbori. Znači to je kontradikcija.”

‘Mislim da je i u Sjevernoj Koreji demokracija na višoj razini’

Čošić: “Vratio bih se na legalnost. Gradski ured za upravu nije pisao taj statut. Pisali su ga ljudi iz Dinama. To što je gradski ured potvrdio taj statut ne znači da je on legalan. Svaki Zakon o udrugama je iznad bilo kojeg statuta. Gradski ured za upravu je pod ingerencijom zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je u cijelom ovom razdoblju bio počasni predsjednik kluba. Znači, to što je njegova ustanova legalizirala taj statut – ne znači da je on legalan niti usklađen sa zakonom o udrugama. U tom zakonu jasno piše da bi članovi udruge građana trebali i mogli sudjelovati u izboru i biti birani za tijela kluba. U Dinamu je situacija da 80 ljudi na prijedlog Izvršnog odbora čini Skupštinu. 80 od 10.000 članova kulba – to je 99,2 posto članova Dinama koji nisu imali nilkakva prava na izbor. Zamislite da u Hrvatskoj 99,2 posto stanovništva nema pravo birati premijera. Ja mislim da je i u Sjevernoj Koreji demokracija na višoj razini”.