Atletico Madrid novi je španjolski prvak. Simeone i njegova momčad iskoristili su previranja u Barceloni i Realu kako bi zasjeli na vrh ljestvice i držali do samog kraja prednost iznad dva velikana.

Heroj je ove sezone Luis Suarez. Urugvajac je došao iz Barcelone za siću prošle godine, a na kraju je bio najbolji strijelac Atletica. Suarez je za El Partidazo de Cope ispričao svoje dojmove s kraja sezone, a posebno se osvrnuo na svoj bivši klub Barcelonu.

“Barcelona mi je dala sve i pružila mi priliku da budem u eliti, ali predsjednik je rekao sve kad je išao novinarima, a ne meni. Kad je Messi trebao ostati, kad je Grizemann trebao ostati, onda su mene tražili da ih uvjerim da ostanu. Zašto to nisu napravili kad sam ja odlazio? Koeman mi je rekao da ne treba takvog napadača, ali shvatio sam onda da on nema baš previše karaktera. Bila je to naredba odozgo“, objasnio je urugvajski napadač.

Suze koje su obišle svijet

Suarez je također naglasio da mu nitko od prethodnog vodstva Barcelone nije čestitao na osvojenom naslovu, pogotovo ne bivši predsjednik Bartomeu kojem razmišlja poslati fotografiju sa slavlja. Kad smo kod slavlja, dotaknuo se i svojih suza na terenu koje su obišle svijet.

“Bile su to suze radosnice. Žena me zvala i plakala sa mnom. Prošli smo dosta toga u posljednje vrijeme i sad smo pokazali da novac ne mijenja ništa. Prošao sam oporavak od ozljede koljena i radio cijelu godinu, čak i provodio manje vremena sa svojim sinom zbog toga. Moja supruga mi je pružila potporu tad. Moja djeca su sretna zbog ove titule i neću ovo nikad zaboraviti“, rekao je Suarez.

