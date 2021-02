Urugvajac je šest mjeseci nakon transfera iznio nepoznate detalje o odlasku u Madrid

Slavni urugvajski napadač Luis Suarez (34) prošle je godine napustio Barcelonu, čiji je član bio od 2016., i otišao u madridski Atletico.

Suarez se odlično snašao u novom klubu i trenutno sa 16 golova dijeli prvo mjesto s bivšim suigračem Lionelom Messijem na ljestvici najboljih strijelaca u La Ligi.

‘Htio sam im pokazati’

Urugvajski golgeter napustio je Barcelonu nakon što mu je novi trener Ronald Koeman rekao da na njega ne računa, a sada je, šest mjeseci nakon transfera u Atletico, za France Football progovorio o rastanku s Barcelonom.

“Milsim da sam zaslužio više poštovanja od ljudi u Barceloni s obzirom na to kako su me obavijestili da me više ne trebaju. Baš zato sam odlučio doći u Atlético da im pokažem da još uvijek mogu igrati na visokoj razini”, rekao je Suarez pa progovorio o transferu u Atletico:

“Nitko iz Barcelone nije dogovorio moj transfer u Atlético. To je bila moja osobna odluka, u Barceloni ništa nisu znali o tome. Tamo me više nisu htjeli, a ja mislim da sam u godinama u kojima imam puno pravo odlučiti gdje ću nastaviti svoju karijeru”.