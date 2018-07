STRUČNJAK NAM OTKRIO KLJUČAN DETALJ KOJI NITKO NIJE VIDIO, A ZBOG KOJEG SMO SRUŠILI ENGLESKU: Zbog ovog možemo biti i prvaci svijeta!

Hrvatska je u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva! To zvuči tako nestvarno…

Teško je uopće riječima opisati ono što se sinoć događalo na Lužnjikiju, teško je uopće shvatiti što su Vatreni napravili…

Hrvatska je u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva! To zvuči tako nestvarno. Ne, ne sanjamo, ne, niste ovo sanjali, slobodno se uštipnite, nećete se probuditi iz sna. Iz sna koji je postao stvarnost…

Vatreni zaustavili bahate Engleze

Vatreni su zaustavili bahate Engleze karakterom, borbenošću, predanošću, zajedništvom, zaustavili su ih zahvaljujući poniznošću i mirnoćom izbornika i potpisnika najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa, Zlatka Dalića, čovjeka i čudotvorca, koji je na poluvremenu govorom probudio svoje igrače, nabrijao ih, ujedno i smirio, onako kako ih je nabrijavao i vodio za vrijeme čitavog turnira…

Zlatko Dalić nadmašio je sve hrvatske trenere, srušio je i “trenera svih trenera” (do sad) Ćiru i njegovu broncu, on je trener koji s Hrvatskom igra finale, prvo hrvatsko nogometno finale u povijesti…

Ovo je san svih nas koji volimo domovinu, koji volimo Hrvatsku

I to nije sve, ide po titulu, ide ostvariti taj san svakog djeteta, san svih nas koji, prije svega, volimo domovinu, koji volimo – Hrvatsku! Kako Vatreni igraju, i još više kakav karakter i junačku borbenost iskazuju i Francuska, koja je bolja od Engleske, teško će ih zaustaviti. Uf, kako se trese ruka kad ovo pišemo, kako srce lupa, teško je taj osjećaj opisati. Znate i sami o čemu pričamo…

“Hahahaha, ma meni se ne trese ruka, ali sam jako jako sretan. Uopće mi se ne trese ništa hahaha”, kazao nam je u uvodu razgovora poznati hrvatski trener Ilija Lončarević, koji nam se javio odmah nakon završetka utakmice…

It will be at least 4 more years of hurt as Croatia crush a fast start for England to move through to a famous final with France – @golazoargentino @JasonDasey @VieriCapretta look back in a video special: https://t.co/GTwHZ6eJYZ pic.twitter.com/5Hs3e9Pz10 — cricketsoccer (@cricketsoccer) July 12, 2018

Snaga ove momčadi je da izlaze iz umora bez ikakvih problema

“Ma da vam kažem, bilo je očigledno od prve minute da su i Rakitić i Luka pogotovo, umorni. Upravo taj gol smo dobili na račun toga što smo zakasnili ispred stopera zatvoriti to. Njihova snaga i veličina, snaga ove momčadi je da izlaze iz umora bez ikakvih problema. U pojedinim trenucima utakmice djeluju kao da će izaći van od umora, a onda pet, šest minuta kasnije izgledaju svježe. To je njihova snaga, to je snaga naše momčadi, to su demonstrirali u prvom, a posebno u drugom periodu kad su uspjeli odagnati umor na veći period. Bilo je pitanje vremena kad ćemo Englezima zabiti gol, kao što smo ga na kraju i zabili na način koji je bio odličan”, objašnjava nam Ilija Lončarević koji je poznat kao onaj koji voli ući u srž same igre, geneze stvari, detalje…

‘Došli do kombinatorike u prostorima na lijevoj i desnoj strani’

“Zabili smo taj gol, ali mogli smo ga zabiti i prije. Što nam je nedostajalo u toku cijele utakmice, posebno u prvom poluvremenu? Nedostajao nam je ulaz Luke i Rakitića u protivnički šesnaesterac u tim prostorima polu lijevo, polu desno između stopera i bekova. To nam je nedostajalo. Neposredno prije našeg gola, Luka je prvi puta ušao u šesnaesterac i ja sam skočio i rekao ‘hvala Bogu’, sad ćemo nešto napraviti. Nismo na račun toga zabili, ali jesmo poslije. Nismo mogli razbiti njihov blok i bez toga je to bilo gotovo nemoguće. Poslije smo došli do kombinatorike u prostorima na lijevoj i desnoj strani, što do tad nismo imali i to je bila ta naša promjena u načinu igre koje nam je donijelo, reklo bi se i samopouzdanje, vjeru i na osnovu toga smo tu gdje jesmo, u finalu”.

‘Što znači igrati nogomet? To je kad prilazimo golu, kad napravimo trokute na bokovima…’

Hrvatska je u drugom poluvremenu dominirala, toliko da se u jednom trenutku Englezi nisu vidjeli. Na ovu našu konstataciju Lončarević se nadovezao, otkrivši jedan detalj koji obični pratitelji nogometa nisu mogli vidjeti u utakmici, a koji je, uz nevjerojatnu volju i snagu izdići se iznad umora, presudio pobjednika u ovoj utakmici, odnosno koji može presuditi u finalu i donijeti nam vječnu nogometnu slavu, titulu prvaka svijeta…

“Sad ću vam nešto otkriti. Čim smo počeli igrati, da se laički izrazim, igrati nogomet, mi smo počeli dominirati. Što znači igrati nogomet? E vidite, to je kad prilazimo golu, kad napravimo trokute na bokovima, kad dođemo blizu jedan drugom, kad nam lopta brzo ide, onda počnemo haklati nogomet. Upravo je to detalj koji je odlučio jer mi smo igrali dosta ukočeno i umorno prvo poluvrijeme i sve se svodilo na najobičniju suradnju naših bekova krila koja nikako nije mogla proći. Sve je bilo zatvoreno, tu nije bilo pomoći. Ili na ta duga dodavanja, to nije išlo. Nedostajali su nam vezni igrači koji su u početku izgledali umorno i normalno je da su umorni. Njihova snaga i veličina je da se oni mogu oporaviti i njihova snaga volje je velika”, istaknuo je Lončarević i dodao:

Čudo kako su se izdigli iznad umora

“Ma to je čudo kako su se oni izdigli iznad umora, tu se nema što razgovarati. Imamo karakternu reprezentaciju, a to možemo zahvaliti izborniku Zlatku Daliću i igračima o kojima, na koncu, sve ovisi. S njima sve počinje i završava. Mandžin gol? Skočio sam u zrak od sreće moram priznati. Bio je to tipičan gol centarfora koji je stalno koncetriran kad je lopta oko šesnaesterca. Tipična greška Walkera koji, pak, nije bio koncetriran. Djelić sekunde, pola metra i zdravo, nema ti više pomoći”.

Vrsaljko je uoči utakmice bio upitan zbog ozljede, a onda je odigrao odličnu utakmicu, spasio onaj pokušaj Engleza izbivši glavom loptu sa crte koju smo već svi vidjeli u golu. Za Perišića da ne govorimo, on je bio kolosalan, zabio je i asistirao glavom za pobjednički gol Mandžukića, a pogodio je u drugom poluvremenu i stativu nakon “bicikla”…

‘Momčad koja se izvlači iz ovakvih situacija je momčad bez mane’

“Ma meni Vrsaljko nikad nije bio sporan. Ja osobno, u vrijeme i kad je Srna igrao, ja bih ga stavljao na poziciju lijevog beka zbog njegove pozitive koju on ispoljava na terenu. Perišić je također bio sjajan. Ma nemam riječi stvarno za ovo što smo napravili. Vi novinari ćete vjerojatno naći rečenice kojima bi to opisali. Ma znate što, ne treba se tu niti mučiti. Jedino što moramo svi skupa proslavljati malo nježnije, biti malo manje euforični jer protiv svih protiv kojih smo igrali mi smo bolja momčad. Nema razloga da tako euforično slavimo. Druga je stvar ulazak u finale. Bojao sam se da će ih ta nagomilana euforija na neki način malo uništiti. To se možda i dogodilo u prvom poluvremenu, ali momčad koja se izvlači iz ovakvih situacija je momčad bez mane”.

Moramo se osvetiti Francuzima za ono polufinale prije 20 godina

Ilija, idemo li do kraja? Odnosno, idemo do kraja, poruka je hrvatskih navijača koji slave veličanstven uspjeh…

“Prognozirao sam rezultat 2-1, utakmicu prije prognozirao sam 3-1. Ona je i išla u smjeru 3-1, ali ispalo je 2-2. Protiv Francuza prognoziram pobjedu, tu nema nikakve dileme. Iako su oni opasni zato što su strpljivi, zato što su profesionalci, ali Bože moj… Mi ćemo opet biti umorni, normalno je da se teško oporaviti i da će izbornik u finalu povući neke poteze da bi osvježio i stavio druge igrače. To je teško za očekivati, normalno da su igrači koji su iznjedrili ovaj uspjeh zaslužili igrati finale, to je jasno. Mislim da će se oni izvući iz toga svega i biti dobri u finalu. Na kraju krajeva, moramo im se osvetiti za ono polufinale prije 20 godina”, zaključio je Ilija Lončarević.