STRINIĆ OTKRIO KAKVA JE SITUACIJA SA SRČANIM PROBLEMIMA: Novi detalji šokantnih vijesti o srebrnom Vatrenom

Kad su mi rekli da bi trebao izbivati, naravno da mi nije bilo svejedno

Šokantna vijest stigla je u subotu iz Italije. Milan je objavio da njihov lijevi bočni i hrvatski reprezentativac Ivan Strinić mora zbog srčanih problema do daljnjeg prekinuti nogometnu karijeru…

“AC Milan ovim putem objavljuje da je tijekom rutinskog šestomjesečnog pregleda kojeg prolaze svi sportaši u Italiji otkriveno da Ivan Strinić pati od hipertrofije srčanog mišića zbog koje će sada biti poslan na odmor i daljnje pretrage, ali bit će mu i zabranjeno bavljenje sportom dok se ne završe pregledi.”, stoji u priopćenju Milana.

‘Očekujem da ću se što prije vratit na teren’

Srebrnom Vatrenom tijekom rutinskog pregleda je dijagnosticirana početna hipertrofija srčanog mišića. To znači da mu je povećan obujam srčanog mišića i on do daljnjeg neće trenirati s prvom momčadi Rossonera…

Strinić se nakon dijagnoze oglasio u razgovoru za Dnevnik Nove TV:

“Kad su mi rekli da bi trebao izbivati, naravno da mi nije bilo svejedno, ali nakon daljnjih pretraga i pregleda sve je prošlo dobro, tako da mogu bit miran i ja i svi mi skupa što se tiče moga zdravlja. Očekujem da ću se što prije vratit na teren. Minimalno mjesec dana trebat će mi za povratak na teren, ali vidjet ćemo kako će sve ići i kako će se razvijati ovi testovi. Može to biti i prije i poslije, ali teško je nešto reći u ovom trenutku”, kazao je Ivan Strinić i dodao:

‘Preporučili su mi da se odmorim, relaksiram’

Preporučili su mi da se odmorim, relaksiram jer nisam puno ni imao odmora nakon Svjetskog prvenstva. Malo su mi dali odmora, onda se moram vratiti, napraviti zadnje preglede i nastaviti sa treninzima. Sve sam suigračima objasnio, mirni su po tom pitanju. Nije bilo nikakvih problema”, zaključio je Strinić.