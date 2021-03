Tijekom treninga španjolskog velikana Atletico Madrida, prvoplasirane ekipe La Lige, kamere su zabilježile grozne scene kada se francuski nogometaš Moussa Dembele odjednom samo srušio na travnjak.

Dembele je u jednom trenutku samo pao na leđa i noga mu se počela trzati. Suigrači su mu odmah priskočili u pomoć, a na teren su utrčali i klupski liječnici.

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.

He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏

— FutbolBible (@FutbolBible) March 23, 2021